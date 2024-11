QUINTORIGO e JOHN DE LEO annunciano nuove date, in occasione dell’anniversario di Rospo

A grande richiesta, dopo i 3 sold out in poco più di una settimana di Milano, Bologna e Roma, in occasione dei 25 anni di ROSPO, QUINTORIGO e JOHN DE LEO riuniscono la formazione originale e annunciano 6 nuove date:

1 dicembre a MILANO (Santeria) soldout

8 dicembre a BOLOGNA (Locomotiv) soldout

15 dicembre a ROMA (Largo Venue) soldout

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4gSsQhm

22 dicembre Casa delle Arti, Conversano (BA)

27 dicembre Hiroshima Mon Amour, Torino

28 dicembre The Factory, San Martino Buon Albergo (VR)

3 gennaio 2025, Urban Club, Perugia

19 gennaio 2025, Fuori Orario, Taneto di Gattatico (RE)

26 gennaio 2025, Live Club, Trezzo sull’Adda (MI)

“I Quintorigo e John hanno ritrovato in cantina il loro vecchio Rospo. L’idea condivisa è stata quella di rimettere in sesto l’animale, dargli una ripulita e vedere se dimostra ancora la vitalità di 25 anni or sono. E, miracolo, pare che funzioni come prima, anzi dimostra la folle saggezza che solo una buona stagionatura può conferire. Lo porteremo in giro e lo mostreremo ai fan di un tempo” – Quintorigo e John De Leo.

Per festeggiare i 25 anni, Universal Music stamperà per la prima volta in vinile Rospo e Grigio, rispettivamente il primo e il secondo album del gruppo. Entrambi i vinili saranno disponibili dal 29 novembre (pre-order: https://bio.to/QuintorigoVinili ).