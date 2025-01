Quintorigo e John De Leo: le foto e la scaletta del concerto al Live Music Club di Trezzo sull’Adda

Foto di Katarina Dzolic



Volge al termine il fortunato tour celebrativo per i 25 di “Rospo” che i QUINTORIGO e JOHN DE LEO stanno portando in giro per l’Italia dal primo dicembre scorso.

Sul palco a rinverdire i fasti dei due album, Rospo e Grigio, stampati per la prima volta in vinile da Universal (https://bio.to/QuintorigoVinili ), la formazione originale: John De Leo (voce), Valentino Bianchi (sax), Gionata Costa (cello), Andrea Costa (violino) e Stefano Ricci (contrabbasso).

“Facendo un primo resoconto di questa manche di tour celebrativo del nostro ricongiungimento, non possiamo che ritenerci soddisfatti e constatare esista un pubblico che ci sostiene. Un pubblico eterogeneo che si riconosce sia nel nostro intento musicale, sia in quella visione inclusiva, trasognata, ma anche disincantata del mondo. Abbiamo visto con i nostri occhi che i fan della prima ora non ci hanno dimenticati e che partecipano anche curiosi di nuova generazione. Tutto questo ci carica di responsabilità. Tocca ancora a noi tenere alta questa voce per cantarla insieme” Quintorigo e John De Leo.

ROSPO, uscito nel 1999, è stato il primo “vero” album dei QUINTORIGO, trainato dall’omonimo singolo, presentato a Sanremo nello stesso anno e vincitore del Premio della Critica per le nuove proposte e di quello della giuria di qualità per il miglior arrangiamento. Sempre nel 1999 Rospo vince la Targa Tenco per la miglior opera prima.

Da sempre restii a qualsivoglia etichetta di genere, i Quintorigo incarnavano e incarnano quello spirito volutamente dissidente, indie ante litteram, la migliore sintesi tra pop, rock, classica e jazz che si possa desiderare.

QUINTORIGO & JOHN DE LEO: la scaletta del concerto di Trezzo sull’Adda

Intro (Zahra) Danza delle sciabole (Aram Khachaturian cover) Purple Haze (The Jimi Hendrix Experience cover) Nero vivo Malatosano Momento morto Zapping Fever (Peggy Lee cover) Grigio Deux heures de soleil “Heroes” (David Bowie cover) We Want Bianchi Rospo Kristo, sì! Bentivoglio Angelina (kon tutto il mio amaro)

Encore: