QUEENS OF THE STONE AGE: a Luglio il ritorno in Italia tra mito e modernità

I Queens of the Stone Age tornano finalmente in Italia con due appuntamenti estivi da non perdere.

La band guidata da Josh Homme sarà protagonista di due concerti:

15 luglio 2025 al Pistoia Blues Festival in Piazza Duomo (Pistoia)

16 luglio 2025 a Villa Ca’ Cornaro (Romano d’Ezzelino, Vicenza) per l’AMA Music Festival Preview.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3C4CUod

Queens of the Stone Age: una storia di rock, sperimentazione e culto

Dal debutto del 1998, i Queens of the Stone Age sono diventati una delle band rock più influenti del nostro tempo. Fondati nel deserto californiano da Josh Homme, i QOTSA hanno costruito uno stile unico, capace di unire stoner rock, psichedelia e melodia, creando un sound riconoscibile e potente.

Con album fondamentali come:

Rated R (2000)

Songs for the Deaf (2002)

…Like Clockwork (2013)

In Times New Roman… (2023)

la band ha attraversato oltre due decenni di carriera, rinnovandosi senza mai tradire la propria identità sonora. L’ultimo disco, uscito per Matador Records, è un lavoro maturo, oscuro e vibrante, che riflette le tensioni emotive e la vena sperimentale che da sempre li caratterizza.

Queens of the Stone Age live 2025: cosa aspettarsi dai concerti in Italia

I due concerti italiani del luglio 2025 saranno l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo i brani più iconici della band: No One Knows, Go With the Flow, Little Sister, My God is the Sun, ma anche le nuove tracce dell’album In Times New Roman….

Sul palco, al fianco di Homme, ritroveremo:

Troy Van Leeuwen (chitarra)

(chitarra) Dean Fertita (tastiere e chitarra)

(tastiere e chitarra) Michael Shuman (basso)

(basso) Jon Theodore (batteria)

Una formazione collaudata, capace di regalare uno show potente, ipnotico ed emozionante.

Una band che ha fatto scuola

Con collaborazioni prestigiose al fianco di Dave Grohl (Foo Fighters), Mark Lanegan e persino Elton John, i QOTSA hanno saputo sfuggire alle etichette e trasformarsi nel tempo, senza perdere la loro carica sovversiva e la voglia di esplorare nuovi territori musicali.

Ogni loro concerto è un rito collettivo, e le date italiane del 2025 non faranno eccezione. Tra passato e presente, mito e modernità, i Queens of the Stone Age live in Italia saranno uno degli eventi rock più attesi dell’estate.

15 luglio 2025 – Pistoia

📍 Piazza Duomo – Pistoia Blues Festival

🎸 Special guest: The Amazons

16 luglio 2025 – Romano d’Ezzelino (Vicenza)

📍 Villa Ca’ Cornaro – AMA Music Festival Preview

🎸 Special guest: The Kills + The Amazons

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3C4CUod