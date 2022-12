OVERKILL: ad Aprile in concerto a Parma e Fontaneto D’agogna (NO)

Hellfire Booking Agency, Bam Booking ed Erocks Production annunciano uno dei gruppi thrash più decimanti degli ultimi decenni: gli Overkill!

Parte integrale del movimento thrash che nei primi ’80 ha visto l’ascesa di Metallica e Anthrax, gli Overkill torreggiano sulle scene internazionali con una velocità brutale e martellante e una tecnica da mozzare il fiato ai metallari più accaniti.

Espugnando l’attenzione di critici e ascoltatori in tutto il mondo già nell’85 con l’impressionante «Feel the Fire», gli Overkill non hanno mai allentato la morsa, diventando sempre più aspri, versatili e fatali. L’inclusione di elementi doom, industrial e stoner li portano a smantellare completamente le vette più alte del panorama metal, guadagnandosi il rispetto di luminari come gli Slayer e il monito di «Trash-terpiece».

Gli Overkill e il loro sound senza mezzi termini passeranno per l’Italia per due date sconvolgenti questo 2023. Non mancate.

21 Aprile 2023 | CAMPUS INDUSTRY, PARMA

Largo Francesco Antonio Simonini, 1, 43124 Parma

Evento FB: https://www.facebook.com/events/470104494560972/

22 Aprile 2023 | PHENOMENON CLUB, FONTANETO D’AGNOGNA (NO)

SP229, 10, 28010 Fontaneto D’agogna (NO)

Evento FB: https://www.facebook.com/events/794813708629685/