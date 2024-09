MUDHONEY + Søwt: info e orari del tour italiano (sold out il concerto di Milano)

A pochissimo dall’arrivo dei Mudhoney in Italia, e in caso non l’aveste già sentito, Hellfire Booking Agency annuncia che Milano è completamente sold out! Se non siete riuscit* a sgraffignare dei biglietti non preoccupatevi, a Roma, Firenze e Pordenone rimangono disponibili fino ad esaurimento scorte.

Fratelli più underground di Nirvana, The Melvins e Pearl Jam, i Mudhoney sono il tassello chiave senza quale il suono di Seattle meglio noto come grunge non avrebbe preso forma e piede con la veemenza che lo caratterizza.

MUDHONEY – info e orari

11 SETTEMBRE 2024 | LARGO VENUE

Via Biordo Michelotti, 2, 00176 Roma

facebook.com/events/1183571165943152/

Porte: 7:30

SØWT: 8:30

Mudhoney: 9:30

12 SETTEMBRE 2024 | VIPER

Via Pistoiese, 309/4, 50145 Firenze

facebook.com/events/933033081431824/

Porte: 8 pm

SØWT: 8:30 pm

Mudhoney: 9:30 pm

13 SETTEMBRE 2024 | SANTERIA TOSCANA 31 – soldout

Viale Toscana, 31, 20136 Milano

facebook.com/events/1652358038842850/

Porte: 7:30 pm

SØWT: 8:30 pm

Mudhoney: 9:30 pm

14 SETTEMBRE 2024 | CAPITOL

Via G. Mazzini, 60, 33170 Pordenone

facebook.com/events/398855056101049/

Porte: 8 pm

SØWT: 8:30 pm

Mudhoney: 9:30 pm