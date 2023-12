METALLICA: saranno ICE NINE KILLS e FIVE FINGER DEATH PUNCH gli special guest del concerto di Milano

Gli ICE NINE KILLS e i FIVE FINGER DEATH PUNCH sono le due band scelte per aprire il maestoso concerto che i METALLICA terranno il 29 maggio 2024 all’Ippodromo Snai La Maura di Milano per l’edizione 2024 degli I-Days.

Biglietti in vendita su:

Ticketone > https://tidd.ly/3SIkK1o

Vivaticket > https://tidd.ly/3QYamkz

Ticketmaster > https://ticketmasteritalia.46uy.net/0ZzBJO

Considerati i “re dell’horror”, la band metalcore statunitense ICE NINE KILLS unisce ad un sound tipicamente hardcore e metal la loro fascinazione e ossessione per la narrativa ed il cinema horror. Con brani come “…A Grave Mistake”, “The American Nightmare” e “Welcome to Horrorwood” gli INK portano sul palco paura, ossessione, suspence, follia condensate in avvincenti breakdown che si alternano a hook melodici, in un connubio tra musica e finzione tutto loro.

I FIVE FINGER DEATH PUNCH, tra i gruppi groove e alternative metal più conosciuti dei primi anni 2000, catturano da sempre il pubblico con esibizioni spettacolari, esplosive e di grande impatto unite ad un sound potente, testi intensi ed una combinazione di influenze metal diverse. Dopo il debutto con “The Way of the Fist” e l’acclamato “Got Your Six” hanno pubblicato nel 2022 Il disco “AfterLife”.

La conferma degli ICE NINE KILLS e dei FIVE FINGER DEATH PUNCH in apertura dell’atteso show che i METALLICA porteranno agli I-Days 2024 (sulla scia di quello visto al Power trip di Indio ad ottobre che ha lasciato tutti a bocca aperta grazie anche all’iconico “snake pit” e per le dimensioni e la grandeur dei megaschermi), accresce ulteriormente una lineup up straordinaria.

METALLICA

+ ICE NINE KILLS + FIVE FINGER DEATH PUNCH

Mercoledì 29 maggio 2024 – MILANO

