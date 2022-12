LEFT TO DIE: gli ex Death a marzo in concerto a Roma e Milano

Per la prima volta in assoluto qui in Italia, Hellfire Booking Agency annuncia i Left to Die!

Death metal tanto brutale quanto fatale, i Left to Die emergono dalla Florida con un sound in grado di smantellare intere centrali nucleari con una nota.

Formati da membri di Death, Obituary, Gruesome, Exhumed e Malevolent Creation, i Left to Die sono l’ultima frontiera di metal estremo della Florida e arriveranno in Italia per la prima volta per portare fra noi uno degli spettacoli più travolgenti degli ultimi anni: una performance integrale di «Leprosy» dei Death, affiancata da alcuni brani del debutto «Scream Bloody Gore». Un’esperienza unica nel suo genere.

I Left to Die arriveranno in Italia a fine marzo per due date a dir poco imperdibili. Non mancate.

24 MARZO 2023 | TRAFFIC CLUB, ROMA

Via Prenestina, 738, 00155 Roma

Evento FB: https://www.facebook.com/events/5973473246048219

Biglietti: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/left-to-die-leprosy-scream-bloody-gore-set/199507

25 MARZO 2023 | SLAUGHTER CLUB, PADERNO DUGNANO (MI)

Via Angelo Tagliabue, 4, 20037 Paderno Dugnano MI

Evento FB: https://www.facebook.com/events/8223630437706825

Biglietti: https://link.dice.fm/qd03fc4a43e3