KRAFTWERK: i pionieri della musica elettronica in concerto a Firenze (7 luglio) e Genova (8 luglio)

Mancano pochi giorni all’atteso ritorno dei KRAFTWERK in Italia, in tour con un nuovo spettacolo. La storica band di Dusseldorf, pionieri della musica elettronica, si esibirà in sole due imperdibili date: il 7 luglio a Firenze (Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale) e l’8 luglio a Genova (Arena Mare, Area Porto Antico).

Rimangono validi i biglietti acquistati per le date inizialmente previste nel 2022 a Firenze e Genova.

Ralf Hütter e soci porteranno sul palco i classici della discografia dei Kraftwerk, da “Autobahn” a “Tour de France Soundtracks”, per uno spettacolo che unisce musica e performance art e si preannuncia unico. La storica band di Düsseldorf, pioniera dell’elettronica, è infatti una vera e propria “Gesamtkunstwerk – un’opera d’arte totale”. Dopo lo straordinario successo del 3D show che ha girato il mondo negli ultimi anni, rimane ancora un mistero quale nuovo e futuristico spettacolo presenterà la band quest’anno. Sappiamo solo che Kraftwerk saliranno sul palco con nuovi costumi, nuove scenografie e proiezioni su ledwall invece che su schermo: la band battezza come NEW VISUAL EXTRAVAGANZA.

«Siamo davvero entusiasti di comunicare a tutti che nel 2023 i Kraftwerk saranno in tour con una nuova produzione. Dopo anni di grande successo con il nostro spettacolo in 3D, abbiamo lavorato a una nuova stravaganza visiva e non vediamo l’ora che tutti la vedano» commenta la band di Düsseldorf.

Il progetto multimediale Kraftwerk è stato avviato nel 1970 da Ralf Hütter e Florian Schneider (mancato nel 2020). I due hanno fondato il loro studio elettronico Kling Klang Studio a Düsseldorf, in Germania, dove tutt’ora producono tutti gli album dei Kraftwerk. A metà degli anni ’70 i Kraftwerk avevano già raggiunto il riconoscimento internazionale per i loro rivoluzionari “paesaggi sonori” elettronici e per la loro sperimentazione musicale attraverso l’uso della robotica e di altre innovazioni tecniche. Con le loro visioni del futuro, i Kraftwerk hanno creato la colonna sonora dell’era digitale di parte XXI secolo. Le loro composizioni, hanno avuto una grande influenza internazionale su un’intera gamma di generi musicali: dall’Electro all’Hip Hop, dalla Techno al SynthPop.

KRAFTWERK

7 luglio a Firenze (Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale)

8 luglio a Genova (Arena Mare, Area Porto Antico)

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3Sgw3LW

Rimangono validi i biglietti acquistati per le date inizialmente previste nel 2022 a Firenze e Genova.