INCOGNITO: quest’estate 6 concerti per la band acid-jazz

Gli Incognito sono uno tra i più importanti progetti e gruppi di acid-jazz al mondo.

Nati in Inghilterra nel 1976 dalla volontà di Jean- Paul “Bluey” Maunick, sono una formazione in continuo mutamento, proprio come la loro musica. 15 album in studio in oltre 30 anni di carriera. La fluidità nelle composizioni è un elemento caratterizzante del percorso degli Incognito, tuttavia questo non ha mai pregiudicato il loro stile musicale ben definito che spazia dal soul al funk fino all’r&b.

I successi dei primi anni Duemila vengono confermati nel 2010 dalla pubblicazione di Live in London: the 30th Anniversary Concert e Transatlantic R.P.M. arricchito dalle performance di artisti come Chaka Khan e Mario Biondi. Nel 2012 gli Incognito pubblicano “Surreal”, seguito da “Amplified Soul” (2014), “In Search of Better Days” (2016) e dal loro ultimo lavoro “Tomorrow’s New Dream” (2019), come sempre un album di immersione nell’acid jazz e con i contributi di numerosi musicisti e cantanti.



8 luglio Giugliano (NA) / Livingston at Lido Varca D’Oro

9 luglio Trieste – Trieste Estate / Castello di San Giusto

10 luglio Rimini – Corte degli Agostiniani / Percuotere la Mente

12 luglio Perugia – Umbria Jazz / Arena Santa Giuliana

13 luglio Pescara – Pescara Jazz / Teatro D’Annunzio

12 agosto Cabras (OR) – Piazza Stagno / Dromos Festival