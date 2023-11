LENNY KRAVITZ a Luglio 2024 in concerto a Lucca e a Perugia

Lenny Kravitz torna finalmente in Italia dopo una lunga assenza. Artista senza tempo, icona di stile e di musica e talento indiscusso del rock d’oltreoceano Lenny torna live con il suo nuovo progetto Blue Electric Light, dodicesimo studio album del cantante.

LENNY KRAVITZ

12 luglio 2024 Lucca, Lucca Summer Festival

13 luglio 2024 Perugia, Umbria Jazz

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/49WXXF8

Un disco esplosivo, romantico, d’ispirazione. La maestria di Kravitz nel rock ‘n roll dal soul profondo è un fatto consolidato da tempo. In quanto forza creativa implacabile – musicista, scrittore, produttore, attore, autore, designer – continua a essere una presenza dinamica globale attraverso la musica, l’arte e la cultura. Blue Electric Light è una suite appassionata di canzoni, che amplia questa distinzione ed è l’ultimo contributo di un uomo la cui musica, per non parlare del suo stile singolare, continua a ispirare milioni di persone in tutto il mondo.

Nell’album, il talento di Kravitz come scrittore, produttore e polistrumentista risuona poiché ha scritto e suonato lui stesso la maggior parte degli strumenti, con il chitarrista di lunga data Craig Ross.

In tutta la sua carriera, Lenny Kravitz ha vinto quattro GRAMMY Awards e venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo. Recentemente è stato premiato dal CFDA con il “Fashion Icon Award” ed è stato anche selezionato come candidato alla Hollywood Walk of Fame 2023, rimarcando il suo innegabile ruolo d’icona di stile e di musica.

LENNY KRAVITZ

12 luglio 2024 Lucca

Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival



13 luglio 2024 Perugia

Arena Santa Giuliana – Umbria Jazz

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/49WXXF8

Presale esclusiva Virgin Radio – Biglietti in vendita da lunedì 4 dicembre 2023 ore 10:00