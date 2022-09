Il recupero del tour degli ARCHIVE: in concerto a Roma e Milano a novembre 2023

Gli Archive annunciano finalmente le nuove date del Call To Arms & Angels European Tour, rinviato a causa della diagnosi di cancro per il membro fondatore Darius Keeler.

I due concerti italiani inizialmente programmati per il mese di novembre 2022 sono fissati per lunedì 6 novembre 2023 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e martedì 7 novembre 2023 in Santeria Toscana 31 a Milano.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/archive2023

I biglietti già emessi saranno validi per l’accesso alle date riprogrammate, e le vendite sono già riaperte su Ticketone (entrambe le date) e Ticketmaster (solo Milano).

Chi sceglie di non partecipare ai concerti può chiedere il rimborso monetario mediante la compilazione dell’apposito modulo sul sito del circuito di biglietteria dal quale ha effettuato l’acquisto entro e non oltre il 31 gennaio 2023.

Chi ha acquistato il biglietto presso la biglietteria dell’Auditorium Parco della Musica può ottenere il rimborso presentandosi con il biglietto allo stesso botteghino entro e non oltre il medesimo termine del 31 gennaio 2023.

A Darius era stato diagnosticato un cancro al colon alla fine dello scorso luglio e si è subito sottoposto a un’operazione chirurgica a Londra che ha avuto un esito positivo, con una prognosi di completa guarigione. Darius ha pubblicato un video su Facebook per ringraziare i fan della band per tutto il supporto dimostrato, dichiarando «Sono davvero colpito dalla quantità di persone hanno dimostrato il loro amore e sostegno per me, è straordinario e non potete immaginare quanto sia importante avere tutto questo aiuto, vi ringrazio tantissimo. Siamo pronti a tornare più forti che mai con questo tour, pensate positivo insieme a me e spacchiamo tutto il prossimo anno!».

ARCHIVE

Nuova data: Lunedì 6 Novembre 2023 – ROMA

Auditorium Parco della Musica / Sala Sinopoli – viale Pietro de Coubertin, 30

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/archive2023

Nuova data: Martedì 7 Novembre 2023 – MILANO

Santeria Toscana 31 – viale Toscana, 31

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/archive2023