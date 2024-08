GREGORY PORTER: a maggio 2025 in concerto a Milano e Padova

C’è un ritorno molto atteso in vista per il 2025: dopo i sold-out registrati nelle sue ultime apparizioni italiane nel 2022, annuncia due nuovi imperdibili appuntamenti nel nostro Paese il genio mondiale del jazz soul GREGORY PORTER, che sarà al Teatro Nazionale di Milano il prossimo 7 maggio 2025 e al Gran Teatro Geox di Padova l’8 maggio 2025!

Nato a Los Angeles, cresciuto a Bakersfield, Gregory Porter è il cantante soul americano che ha conquistato il mondo con i suoi album. A dimostrarlo, tra le tante cose, ci sono i due Grammy Awardsvinti prima con l’album Liquid Spirit nel 2014 – che lo ha consacrato come uno degli artisti jazz più importanti della sua generazione con oltre un milione di dischi venduti – e poi con Take Me To The Alley nel 2016. Hanno poi ricevuto nomination ai Grammy Awards anche i suoi album Water, Nat King Cole & Me e All Rise, così come i singoli Real Good Hands e Hey Laura.

Il suo debutto avviene nel 2010 con il disco Water che gli valse la prima nomination ai Grammy come “Best Jazz Vocal”, fatto eccezionale per un disco d’esordio. Questo primo singolo, già conteneva quel senso di maturità senza tempo caratteristico dei giganti del blues, del gospel e del soul che hanno influenzato la carriera di Porter. Nel 2012 poi, con il secondo album Be Good, per il singolo Real Good Hands aggiudica la seconda nomination ai Grammy, questa volta come “Best Traditional R&B Performance”. Con una voce che sa essere carezzevole o decisa, calda o incoraggiante, Gregory Porter viene definito “un giovane cantante fantastico” da Wynton Marsalis, con cui si esibisce spesso a New York.

Tantissimi i premi e i riconoscimenti ricevuti da Gregory Porter: “Best of 2012” in America e in Inghilterra, “Jazz Album of the Year” su iTunes, fino ad arrivare primo nella classifica di Amazon, “Top 10 Albums of 2012” su Soul Train, “Best UK Performance” per gli Jazz FM Awards.

Tra i nomi di riferimento di Porter ci sono Nat King Cole, Joe Williams e Donny Hathaway. Lo stile vocale di Porter è stato di certo plasmato dall’esempio di tali cantanti, ma la sua personale visione del mondo carica tutti i brani di una tale intensità emotiva da rendere ogni esecuzione estremamente potente.

Ad uno degli artisti che più lo hanno ispirato e influenzato ha dedicato nel 2017 il sentito album tributo Nat King Cole & Me e nel 2020 è tornato a scrivere canzoni originali con l’edificante All Rise, entrambi i quali sono stati nominati ai Grammy Awards. Nel 2021 esce Still Rising, che raccoglie nuove canzoni, cover, duetti e una selezione dei suoi successi più amati. Nel 2023, Porter pubblica il suo primo album natalizio Christmas Wish. Porter ha condotto anche il podcast The Hang, una serie di conversazioni con i suoi amici famosi, e il suo show culinario The PorterHouse, in cui il cantante ha condiviso ricette ispirate dalla sua comunità locale, esperienze di tournée in tutto il mondo e tradizioni culinarie di famiglia.

7 MAGGIO 2025 @ TEATRO NAZIONALE – MILANO

8 MAGGIO 2025 @ GRAN TEATRO GEOX – PADOVA