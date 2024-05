TODAYS 2024: ARLO PARKS headliner a Torino il 27 agosto insieme a Tangerine Dream

ARLO PARKS è la prima headliner annunciata dell’edizione 2024 di TODAYS, che salirà sul palco del Main Stage nel Parco della Confluenza di Torino martedì 27 agosto per l’unica data italiana del suo tour mondiale. Prima di lei si esibiranno TANGERINE DREAM, ENGLISH TEACHER, BIRTHH e GIØVE.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3yLFa1f

ARLO PARKS arriva in Italia dopo la pubblicazione del suo secondo album “My Soft Machine”, uscito nel 2023 per la Transgressive Records. L’artista – che ha conquistato fan illustri come Billie Eilish, Florence Welch, Michelle Obama, Angel Olsen, Phoebe Bridgers, Massive Attack e la celebre scrittrice Zadie Smith – è stata due volte nominata ai Grammy Awards, e ha vinto un Mercury Prize e un Brit Awards. La cantautrice ha conquistato pubblico e critica col suo primo ep “Sophie” (2019) e con l’album d’esordio (2021) “Collapsed in Sunbeams”.

ARLO PARKS

Il suo secondo lavoro in studio “My Soft Machine” è un’opera profondamente personale, una narrazione delle esperienze di ARLO PARKS nei suoi vent’anni. Il disco esplora la sua visione del mondo, intrecciata con esperienze di vita più grandi: traumi, educazione, vulnerabilità. Offre uno sguardo attraverso il suo obiettivo, attraverso il suo corpo, mentre affronta l’ansia, l’abuso di sostanze tra amici, l’esplosione interiore del primo amore, e le sfide dello stress e del dolore post-traumatico. È un viaggio tra auto-sabotaggio e gioia, meraviglia e sensibilità, come sentirsi intrappolati in un corpo che attraversa mondi complessi.

Quello del 27 agosto si prospetta un live che sarà lo specchio di questa complessità e profondità emotiva e che confermerà un’altra volta al pubblico italiano come ARLO PARKS sia una delle cantautrici più interessanti del panorama musicale internazionale.

Prima di lei, sul palco la band tedesca di culto TANGERINE DREAM, uno dei gruppi più influenti della storia dell’elettronica, con un enorme impatto non solo sulla musica techno e il progressive rock, ma anche sul modo di comporre le colonne sonore dei film moderni; sempre il 27 agosto, sul palco di TODAYS, saliranno per l’unica data italiana anche gli ENGLISH TEACHER, una delleband rivelazione del rock britannico degli ultimi anni, che ha da poco debuttato con l’attesissimo album d’esordio “This Could Be Texas”; a inaugurare questa giornata di festival, due cantautrici di casa nostra: BIRTHH, artista toscana classe 1996 che si è fatta conoscere e amare con i suoi tre album in studio, di cui l’ultimo è “Moonlanded” (2023), e GIØVE, tra le giovani promesse della scena musicale torinese e non solo.

ARLO PARKS, TANGERINE DREAM, ENGLISH TEACHER, BIRTHH GIØVE sono solo i primi nomi del cast di TODAYS 2024, in scena a TORINO dal 23 agosto al 2 settembre: nei prossimi giorni verranno svelati tutti gli artisti che completeranno l’offerta del festival.

TODAYS 2024

La manifestazione ha avuto fin dal primo anno, nel 2015, l’obiettivo di portare sul territorio proposte artistiche di matrice indie rock e underground ospitando nella città i migliori nomi della musica italiana e internazionale e anche questa nuova edizione non deluderà le aspettative.

Tra le novità di quest’anno la prima e la più importante è sicuramente il cambio di location per il Main Stage.

La Circoscrizione 6 della città sarà al centro del Festival con una serie di eventi e attività che si svolgeranno durante i 12 giorni di manifestazione mentre i concerti che si susseguiranno dal 23 agosto al 2 settembre si sposteranno in una nuova venue: il Parco della Confluenza.

Il Parco della Confluenza è un luogo che racchiude e riassume perfettamente lo spirito di questa nuova avventura: una confluenza di fiumi ma anche e soprattutto di generi e di culture per continuare ad essere anno dopo anno un punto di riferimento per gli amanti dell’arte e della cultura.