Next Please! dal 16 al 18 settembre a Schio (VI) con Calibro 35, Murubutu, BigMama, Khalab, Populous e…

Meno di un mese alla nuova avventura intrapresa dal CSC – Centro Stabile di Cultura di Schio (VI): dal 16 al 18 settembre 2022 il parco di Fabbrica Alta ospiterà infatti Next Please!, il nuovo festival organizzato dal Centro per rinnovare una consolidata storia ultratrentennale di passione per la musica – soprattutto live – e volontà di investire sul proprio territorio.

Next Please! sarà dunque la grande festa di fine estate del CSC, per celebrare la ricchezza della sperimentazione artistica e l’innovazione della ricerca musicale, portare il mondo in provincia e riscoprire l’identità del territorio sotto una nuova luce. Next Please! completa finalmente il proprio cartellone, con alcuni dei protagonisti indiscussi del panorama contemporaneo italiano e nomi nuovi che stanno già facendo parlare di sé.

Da BigMama, rapper tra le più interessanti della nuova generazione, a un veterano della scena come Murubutu – capace di dare vita a un vero e proprio genere, il “rap didattico” -, dai Calibro 35 con il loro nuovo, ambizioso progetto dedicato a Ennio Morricone, fino a Khalab – divulgatore e radio host di Musicalbox su Rai Radio2 come Raffaele Costantino – con il suo alter ego, originale interprete dell’afrofuturismo e degli stilemi delle tradizioni africane nelle varie declinazioni; da Julia Kent, violoncellista e compositrice che annovera tra le sue collaborazioni anche Antony and The Johnsons, fino a Populous e al freschissimo duo elettronico-microwave Planet Opal. E poi ancora i set di Buffa Doc Dj, Magénta, Munstac e Yuroflex.

Abbonamenti e biglietti per le singole giornate: https://link.dice.fm/nextplease2022.