I BAUSTELLE presentano “El Galactico Festival”, l’1 e il 2 Giugno 2025 a Firenze

Il 2025 è un anno che per i BAUSTELLE assume diversi significati, che si possono riassumere con i concetti di celebrazione e prime volte. Nel 2025 i BAUSTELLE – band formata da Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini – sono lieti di invitare il loro pubblico a festeggiare il loro primo quarto di secolo insieme. Come? Semplice. In modo BAUSTELLE.

Con un video pubblicato che richiama Ecce Bombo e Io sono un autarchico di Nanni Moretti, i BAUSTELLE hanno preparato il terreno per il loro ritorno. Nella loro Toscana, lì dove tutto ha avuto inizio, il gruppo presenta EL GALACTICO FESTIVAL – prodotto e organizzato da Vivo Concerti – il primo festival ideato, scritto e diretto dai BAUSTELLE che si terrà l’1 e il 2 giugno a Firenze sul palco dell’Anfiteatro Delle Cascine Ernesto de Pascale.

Biglietti in vendita > https://www.rockon.it/baustelle

«Nonostante il revival e la nostalgia ci facciano orrore, ci siamo accorti che sono passati venticinque anni dall’inizio della nostra esistenza discografica. La prima novità per questo 2025, che di novità sarà carico, è che faremo un festival: a Firenze, nella Toscana dove la nostra avventura (musicale e non musicale) per l’appunto è cominciata, all’Anfiteatro del Parco delle Cascine, il weekend del 2 giugno – racconta Francesco Bianconi dei BAUSTELLE – Siccome c’è festival e festival, ci tengo a dirvi a scanso di equivoci che: il nostro consisterà in due giorni di live all’aperto, con artisti e band nuove, emergenti, ragazzi con cui sentiamo affinità, e in cui rivediamo lo spirito che animava i nostri giorni dell’epoca di “Sussidiario illustrato della giovinezza”; ci saranno talk e podcast live, ci saranno vinili fatti girare dal pomeriggio al tramonto; e ci saremo anche noi ovviamente. Questo festival si chiamerà “El Galactico”, come un potenziale bar messicano di tacos a Los Angeles o come uno reale a Milano Est».

EL GALACTICO FESTIVAL sarà un’esperienza immersiva nel cuore della Toscana – dove tutto è cominciato – due giornate che approfondiranno il repertorio dei BAUSTELLE e non solo.

Questo perché oltre all’iconica formazione che si esibirà insieme ad ospiti a sorpresa con una scaletta unica e irripetibile per ciascuna giornata, l’1 giugno saliranno sul palco del festival Emma Nolde, i Neoprimitivi, Matteo Bordone & Daniela Collu con un podcast live e infine Pierpaolo De Sanctis (Four Flies Records DJ Set). Il 2 giugno invece gli artisti presenti saranno Marta Del Grandi, i Delicatoni, Stefano Nazzi con una speciale puntata di Indagini Live e BASSOLINO per il Dj Set. Il palinsesto è stato pensato per respirare l’essenza del gruppo.

I BAUSTELLE, l’iconico gruppo composto da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi, negli ultimi venticinque anni hanno segnato fortemente il panorama musicale italiano grazie all’identità unica che li contraddistingue e alla capacità di evolversi e di rimanere allo stesso tempo sempre fedele al suo sound originale.

LINEUP EL GALACTICO FESTIVAL

1 GIUGNO 2025

BAUSTELLE

EMMA NOLDE

NEOPRIMITIVI

MATTEO BORDONE & DANIELA COLLU (Chiacchiere Live)

PIERPAOLO DE SANCTIS (Four Flies Records DJ Set)

2 GIUGNO 2025

BAUSTELLE

MARTA DEL GRANDI

DELICATONI

STEFANO NAZZI (Indagini)

BASSOLINO (Dj Set)

