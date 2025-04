ESTE Music Festival 2025: la seconda edizione dal 20 al 28 luglio

Cartellone esplosivo per la seconda edizione di Este Music Festival, firmato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Este e con il patrocinio della Provincia di Padova. Sul palco del Castello Carrarese, dal 20 al 28 luglio, in nove appuntamenti, il meglio della musica italiana, fra Coma Cose, Antonello Venditti, Fabri Fibra, Finley e The Kolors, e grandi ospiti internazionali, come Anastacia, Mika e Goran Bregovic, oltre ad un tuffo nella comicità con Andrea Pucci.

Biglietti > https://tidd.ly/4jsW72y

20 lug 2025 dom 21:30 Coma Cose

21 lug 2025 lun 21:30 Anastacia

22 lug 2025 mar 21:30 MIKA

23 lug 2025 mer 21:30 Andrea Pucci – Amo L’Estate

24 lug 2025 gio 21:30 Antonello Venditti

25 lug 2025 ven 21:30 Finley

26 lug 2025 sab 21:30 Fabri Fibra

27 lug 2025 dom 21:30 The Kolors

28 lug 2025 lun 21:30 Goran Bregovic

Stefano Agujari Stoppa, consigliere delegato della Provincia di Padova: «Sono lieto di accogliere la presentazione della seconda edizione di Este Music Festival. Dopo il grande successo della prima, torna un’importante occasione per celebrare la musica in tutte le sue forme, con un cartellone che spazia dai grandi nomi della musica italiana a star internazionali, senza dimenticare il tocco di umorismo che renderà ancora più speciale le serate di luglio. L’arte musicale ha il potere di unire e ispirare le persone e sono certo che anche questa edizione offrirà momenti emozionanti, unendo come un ponte generazioni diverse fra loro. Al Comune di Este e agli organizzatori va l’augurio di migliorare i numeri e l’apprezzamento raccolti l’anno scorso»

«Este Music Festival è un evento che conferma il nostro impegno per la cultura e lo spettacolo di qualità nella nostra città – dichiara Luigia Businarolo, assessore alla Cultura, alle Manifestazioni e ai Grandi Eventi del Comune di Este – La risposta straordinaria del pubblico alla scorsa edizione ci ha spinto a rilanciare con un cartellone ancora più ricco e ambizioso, offrendo alla nostra comunità e ai visitatori un’esperienza musicale e artistica unica. Questo festival non è solo un’opportunità di intrattenimento, ma anche un’importante occasione di crescita per il nostro territorio, capace di attrarre visitatori e valorizzare il patrimonio culturale di Este. Ringraziamo gli organizzatori di DuePunti Eventi per il loro straordinario lavoro e tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di questa manifestazione. Siamo certi che il pubblico risponderà con entusiasmo, rendendo questa edizione ancora più speciale».

«Este Music Festival è stata una scommessa… vinta! – spiega Valerio Simonato, organizzatore e titolare di DuePunti Eventi. – Dopo il successo dello scorso anno, con un’eccezionale risposta del pubblico, per questa seconda edizione, in accordo con l’Amministrazione, abbiamo ampliato la nostra proposta, portando artisti internazionali e il meglio della scena musicale italiana. Il cartellone di quest’anno offre un mix di generi musicali e spettacoli pensati per diverse fasce di pubblico. Siamo fiduciosi nella buona riuscita del festival, che si svolge in un luogo ricco di potenzialità e si candida a diventare uno degli appuntamenti irrinunciabili dell’estate italiana».

ESTE Music Festival 2025

Il festival inaugura il 20 luglio con Coma Cose, uno dei progetti più originali della scena musicale italiana contemporanea. Il duo, formato da Francesca Mesiano (California)e Fausto Zanardelli (Fausto Lama) chemescola sonorità urban, cantautorato e influenze elettroniche, creando uno stile unico e riconoscibile, ha appena pubblicato Vitafusa, il nuovo album che contiene anche “Cuoricini”, hit dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

il 21 luglio grande attesa per Anastacia, la superstar americana che, con oltre 30 milioni di dischi venduti, è un simbolo di grinta e resilienza. Durante il concerto, il pubblico avrà l’opportunità di riascoltare le sue hit più celebri come “I’m Outta Love” e “Left Outside Alone”, ma anche i nuovi brani dell’acclamato album Our Songs, che ha consolidato ancora una volta la sua incredibile versatilità artistica.

Il 22 luglio sarà la volta di Mika, icona del pop internazionale, che porterà sul palco la sua energia travolgente e il suo eclettico talento. Con un carisma unico, Mika regalerà un concerto emozionante, dove melodie pop e sonorità coinvolgenti si fonderanno in un’atmosfera intima e magica.

Tocco di comicità il 23 luglio con Andrea Pucci e il nuovo spettacolo“Amo l’estate”, scritto dal comico e con la direzione musicale di Carlo Palmas, in cui racconta con ironia e sarcasmo le difficoltà della vita quotidiana, tra aneddoti personali ed esilaranti osservazioni sulla società. Grazie alla sua band, la performance è arricchita da momenti musicali, in un mix di risate, comicità pungente e tanto, tanto divertimento.

Antonello Venditti tornerà il 24 luglio a Este con uno spettacolo dedicato al 40° anniversario di “Notte prima degli esami”. Il cantautore romano ripercorrerà le tappe più significative della sua carriera, proponendo, tra gli altri, i brani dell’album “Cuore”, un capolavoro della musica italiana che ha segnato generazioni.

I Finley, protagonisti indiscussi della scena pop punk italiana, si esibiranno il 25 luglio con una performance costruita attorno ai brani simbolo della loro carriera, integrati dalle nuove sonorità del mixtape Pogo Mixtape – Vol.1. Nel tour “Tutto è possibile” il pubblico potrà vivere un’esperienza musicale carica di adrenalina, tra le hit più conosciute come “Fumo e cenere” e “Diventerai una star” e le tracce più recenti, concepite con uno stile che unisce il sound originale del gruppo a contaminazioni più moderne.

Fabri Fibra, uno dei pionieri del rap italiano, sarà protagonista il 26 luglio. A oltre due anni di assenza dai palchi, il rapper marchigiano tornerà con l’energia che lo ha sempre contraddistinto. Con una carriera che spazia dai primi successi di “Turbe Giovanili” fino al doppio platino ottenuto con “Caos”, Fabri Fibra continua infatti a raccontare la società italiana con la sua scrittura incisiva e il suo stile unico.

Inarrestabile il successo dei The Kolors, che ritornano dal vivo in Italia dopo il loro primo tour europeo. “Tu con chi fai l’amore”,il brano scritto da Stash insieme a Davide Petrella e a Calcutta, inno alla leggerezza ed elogio dell’istinto, continua a essere ai vertici delle classifiche radiofoniche, confermando la personalissima identità sonora della band, che fa della sperimentazione il suo punto di forza. Sono attesi ad Este il 27 luglio.

Il festival si concluderà il 28 luglio con il leggendario Goran Bregovic che, insieme alla sua Wedding and Funeral Band, porterà al Castello Carrarese una serata esplosiva all’insegna della musica balcanica. Un melting pot di sonorità che spaziano dalla polifonia sacra ortodossa al folklore slavo, fino alle pulsazioni del rock moderno, per una performance destinata a coinvolgere il pubblico in una grande festa.

Inizio concerti ore 21.30.