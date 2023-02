Balaton Sound 2023: il più grande Beach Festival dal 28 Giugno al 1 Luglio in Ungheria

Il Balaton Sound è lieto di annunciare la seconda incredibile ondata di DJ acclamati in tutto il mondo, tra cui Carl Cox, Charlotte de Witte, Tiësto, Adam Beyer, ANNA, Joseph Capriati, Enrico Sangiuliano, Giolì&Assia e molti altri, che si uniranno alla già eccezionale line-up composta da Armin Van Buuren, Joel Corry, Don Diablo e Dimitri Vegas & Like Mike, solo per citarne alcuni.

L’edizione 2023 del Balaton Sound vedrà una line-up più diversificata, che esplorerà una gamma più ampia di sottogeneri della musica elettronica e porterà i migliori nomi di ogni genere sulle soleggiate spiagge del lago Balaton in Ungheria.

Nel 2023 il Main Stage continuerà ad ospitare una rotazione di DJ EDM, tra cui il “’padrino” della musica dance, Tiësto, che è stato in cima ai migliori DJ del mondo per decenni. Altri incredibili nomi appena annunciati per il Main Stage sono il duo olandese Blasterjaxx e il maestro della deep house Regard, che si uniranno a nomi come Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Hardwell e KSHMR.

I fan della scena musicale elettronica più underground apprezzeranno l’intero programma diviso tra tutti i palchi, che include BmyLake, dove il mitico Carl Cox porterà i suoi leggendari mix di house e techno, insieme al techno DJ Nr. 1 al mondo nella classifica DJ Mag 2022, Charlotte de Witte. Altre star del genere includono Joseph Capriati, il duo di DJ di Kyiv Artbat, la stella della Top 100 di DJ Mag, Adam Beyer, e la forza della dance brasiliana, ANNA.

Il nuovo palco Dreher Soundclash ospiterà degli eventi speciali ogni giorno dopo gli spettacoli sul main stage, aumentando l’esperienza rave con straordinarie sinergie tra Claptone’s Masquerade, Q-dance, Rave Culture e Next Level.

BALATON SOUND 2023

28 giugno – 1 luglio 2023

ZAMÁRDI, UNGHERIA

Info e ticket > https://balatonsound.com/it/