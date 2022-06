IMAGINE DRAGONS: il 21 luglio un evento online con Dan Reynolds

Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, e Virgin Records/ Universal Music Italia, organizzano un esclusivo evento online per i fan italiani della band americana IMAGINE DRAGONS, giovedì 21 luglio 2022 alle ore 17:30 (ora italiana).

Un’occasione unica per incontrare il frontman del gruppo Dan Reynolds in vista dell’uscita del loro nuovo doppio album, Mercury Acts 1 & 2, che sarà disponibile in tutto il mondo a partire da venerdì 1° luglio 2022.

L’incontro avverrà online su Zoom e vi potranno assistere tutti coloro che pre-acquisteranno una copia di “Mercury Acts 1 & 2” (album + evento) solo su Mondadoristore.

Tutti i dettagli a questo link > https://bit.ly/imagineonline

Giovedì 21 luglio, in diretta dallo studio di Virgin Radio – radio partner dell’evento – Giulia Salvi si collegherà con il frontman degli Imagine Dragons, Dan Reynolds e chiacchiererà coinvolgendo alcuni fan che avranno l’opportunità di intervenire in tempo reale per porre la propria domanda.

La band multiplatino e trionfatrice ai GRAMMY®, Imagine Dragons, sta per pubblicare il suo progetto più esteso e audace: il nuovo doppio album Mercury Acts 1 & 2, disponibile in tutto il mondo a partire dal 1° luglio. Il progetto arriva anticipato dal nuovo brano, “Sharks” e dai singoli già editi “Bones” (certificato Oro in Italia) che ha generato oltre 121 milioni di stream solo su Spotify ed “Enemy” (certificato Platino nel nostro Paese), tratta dalla serie animata “Arcane” della Riot Games, che ha raccolto oltre 1.6 miliardi di stream totali ed è stata pubblicata anche in collaborazione con il rapper di East Atlanta, J.I.D.

