Hangar Futura: 3 motivi per andarci

Dopo un lungo periodo in cui il mondo dello spettacolo ha subito un grandissimo stop dovuto alla pandemia, Futura Dischi, in collaborazione con Hangar 21, Caramello, Astarte Agency, Rockit e Afraid Studio, ha deciso di organizzare una giornata intera all’insegna della musica e delle novità ad essa connesse. E quale momento migliore se non durante la settimana della Milano Design Week?

Ecco che prende vita Hangar Futura: un evento gratuito al quale accedere tramite prenotazione, organizzato tenendo conto di tutte le norme anti Covid-19.

L’evento si terrà domenica 5 settembre e sarà principalmente strutturato in tre macro aree: dopo un’introduzione generale del progetto, a partire dalle ore 11 si alterneranno Showcases e Talks per tutto il pomeriggio, per poi arrivare ai Live conclusivi in serata.



I Talks tratteranno di tematiche attuali e importanti non solo nel mondo della musica indipendente italiana, ma spazieranno anche su altri argomenti. Si parlerà infatti, attraverso l’ausilio di moderatori di eccezione, rispettivamente: della direttiva del copyright in Italia; delle nuove prospettive dei videoclip; delle donne nel music business e infine del ruolo del producer.



Tra un Talk e un altro troveranno spazioi sopracitati Showcases, tra i quali ben tre artisti selezionati da Futura1993, che riproporranno il format ormai consolidato del Brunch domenicale con artisti emergenti della nuova scena musicale.

A concludere si susseguiranno i live di Missey, Ufo Blu, Cara Calma, Ginevra Nervi e Aftersalsa fino alla chiusura di mezzanotte con il dj-set a cura di Ciao Amore.

Tutto ciò per dare la possibilità ad artisti, lavoratori dello spettacolo e ascoltatori di confrontarsi, informarsi, avere uno sguardo d’insieme, una panoramica sul mondo della musica indipendente contemporanea, approfondendone contenuti, tendenze e trasformazioni.

Questa giornata è un’occasione con la quale il Team di Futura Dischi vuole portare un clima di allegria e speranza nel mondo degli artisti emergenti che saranno gli artefici della musica del futuro.

Dal nostro lato, partecipare è importante per tre diverse ragioni:

Possiamo dare nel nostro piccolo conforto e supporto a tutti gli artisti presenti che sono stati mesi senza poter portare la loro musica live e avere l’opportunità di ascoltare i prossimi talenti della scena indipendente Italiana!

Oltre a portare un beneficio a tutti gli artisti che saranno presenti, sarà un’occasione di riflessione e di confronto con il nuovo panorama musicale per affrontare tematiche e problematiche relative a questo ambiente insieme agli stessi protagonisti.

Quale maniera migliore per affrontare il rientro dalle vacanze, se non con un’ultima domenica di festa? E perché non approfittare di mini concerti e di un dj set gratuiti all’interno della splendida cornice della Milano Design Week?

di Francesca Massaro