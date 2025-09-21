ERYKAH BADU a novembre in concerto a Roma e Milano (con una doppia data)

Dopo il rapidissimo sold out del primo concerto, si aggunge una nuova data a Milano di “The Return of Automatic Slim Tour: Erykah Badu Mama’s Gun ’25“, il tour in cui la pluripremiata e iconica cantante, cantautrice e produttrice Erykah Badu celebra il 25° anniversario del rivoluzionario “Mama’s Gun“, il suo secondo album in studio.

Si comincia il 3 ottobre all’Hollywood Bowl di Los Angeles per poi proseguire nelle principali venue del Nord America e dell’Europa, tra cui la Royal Albert Hall di Londra, lo Zenith di Parigi, e finalmente in Italia per tre esclusive tappe, prodotte da Bass Culture:

venerdì 7 novembre (sold out) all’Alcatraz di Milano

sabato 8 novembre (nuova data) all’Alcatraz di Milano

lunedì 10 novembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3VYeBye

Con una carriera lunga oltre 25 anni, numerosi Grammy Awards e un forte impatto sull’R&B e l’hip-hop contemporanei, Erykah Badu continua a essere una forza vitale nella musica e nella cultura globali. Questo tour e questo anniversario rappresentano una celebrazione dei suoi successi passati, e allo stesso tempo una testimonianza della potenza senza tempo della sua arte.

Pubblicato nel 2000, “Mama’s Gun“ ha consolidato Erykah Badu come una delle artiste più innovative e influenti della sua generazione. La sua miscela di soul, funk, hip-hop, jazz e gospel, unita al suo stile vocale distintivo e ai suoi testi consapevoli, ha ottenuto il plauso della critica e il successo commerciale, facendole conquistare cinque Grammy Awards e influenzando innumerevoli artisti successivi.

La celebrazione di “Mama’s “Gun”, si preannuncia un’esperienza indimenticabile per i nuovi fan e per quelli che hanno seguito il percorso artistico di Badu nel corso degli anni. Classici senza tempo come “Bag Lady”, “Didn’t Cha Know?” e “Cleva” saranno rivistati insieme a selezioni del suo ampio catalogo, mettendo in mostra il genio produttivo che l’ha resa una delle menti visionarie più ricercate nel mondo della musica.

Erykah Badu è una forza creativa poliedrica che va oltre la musica: è promotrice del benessere femminile, sfida le strutture sociali oppressive e sostiene i valori afrocentrici e del femminismo black. Inoltre è un’innovativa imprenditrice: ha creato un’azienda di live streaming, rivoluzionato il concetto di home concert e lanciato BaduWorldMarket.com, il suo negozio online ufficiale. Nel 2023, il suo marchio di cannabis Apple Trees ha collaborato con Cookies creando That Badu, mentre la sua influenza nel mondo della moda le è valsa il CFDA Fashion Icon Award 2024. Dalla Fashion Week alle copertine dei Magazine più prestigiosi, la sua arte e il suo stile eclettico l’hanno resa un’icona culturale.