DIIV in concerto il 20 novembre al Circolo Magnolia di Milano

All Things Live Italy presenta DIIV. Torna in Italia per un’imperdibile data una delle band più affascinanti della musica rock: il 20 novembre al Circolo Magnolia di Milano.

Nati nella fertile scena musicale diy di Brooklyn, del 2010, i DIIV sono diventati rapidamente uno dei gruppi più importanti della città. Nel corso degli anni si sono affermati come una delle band più affascinanti della musica rock, in continua esplorazione e ricerca musicale, attirando così un pubblico sempre più vasto.

Combinano bellezza e rumore, al punto da avvicinarsi a un suono bruciante che richiama il dream-pop. I DIIV sono in grado di distinguersi nell’intero panorama musicale. Hanno influenzato la nuova generazione di artisti, lasciando il segno nella musica shoegaze mentre si consolidano come uno dei più formidabili gruppi rock del Nord America.

Il 24 maggio 2024 è uscito il nuovo album “Frog in Boiling Water“.

I loro live sono immersivi e coinvolgenti, ti aspettano il 20 novembre al Circolo Magnolia di Milano.

Biglietti in vendita > https://link.dice.fm/T846b4253df8