BATTLES: a giugno in concerto a Milano e Roma

RADAR Concerti presenta i BATTLES. Un ritorno graditissimo quello della band americana, che presenterà dal vivo l’album JUICE B CRYPTS, uscito il 18 ottobre 2019 per Warp Records.

12 Giugno – Largo – ROMA

Biglietti > https://link.dice.fm/Q28b2b99dcae

13 Giugno – Circolo Magnolia – SEGRATE (MILANO)

Biglietti > https://link.dice.fm/y9b65c4899b8

Dal 2002 portabandiera degli angoli più sperimentali del rock contemporaneo, con sonorità segnate dall’era post industriale e computerizzata, i Battles tornano con un album che s’inserisce perfettamente all’interno della loro discografia. JUICE B CRYPTS permea intorno alla line up ridefinita della band, ora composta da Ian Williams e John Stanier. Il disco sembra voler flirtare con le nuove tecnologie, tra loop mozzafiato di sintetizzatori e batterie. Influenzato dai ritmi di una città come New York, dove i Battles l’hanno scritto e registrato, l’album va dritto al centro della decostruzione strumentale oggetto della ricerca del gruppo. Come afferma Ian, “it’s about chord progressions, resolutions, returning home. Take that and throw it into a blender of modern electronic tools like glitching devices, or use melodic lines and take them and regurgitate them and pulverise the traditional stuff but at the same time try and retain harmonic relationships while completely smashing them up”. Le risposte della critica sono state entusiaste, inserendo Juice B Crypts tra gli episodi più illuminanti della carriera della band.

Riflesso perfetto dell’incontro tra tecnologia e musica, la Networked Band torna in Italia con due date a non perdere.

BATTLES

12 Giugno – Largo – ROMA

Biglietti > https://link.dice.fm/Q28b2b99dcae



13 Giugno – Circolo Magnolia – SEGRATE (MILANO)

Biglietti > https://link.dice.fm/y9b65c4899b8