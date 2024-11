AMICI DI PIERO: il 7 dicembre alle OGR Torino la maratona musicale all’insegna della solidarietà

La venticinquesima edizione della storica maratona musicale si terrà sabato 7 dicembre alle OGR Torino. Il gran galà solidale all’insegna della musica, da sempre cifra distintiva dell’appuntamento, torna a riempire la Sala Fucine per ricordare il cantante e fonico Piero Maccarino, e la fotografa e artista Caterina Farassino.

Saliranno sul palco Africa Unite, Black Mungo, Casino Royale, Fratelli di Soledad, Krakatoa (Dj Set), Luca Morino, Mahout, Mazaratee, Medusa, Omini, Persiana Jones, Run + Bianco, Statuto, The Bluebeaters, The Cotton Dukes, Willie Peyote, e altri Amici ancora da annunciare.

Biglietti > https://ogrtorino.it/events/ogr-charity-night-2024-amici-di-piero

Un’edizione speciale, la venticinquesima, per lo storico appuntamento che unisce musica e beneficenza in un abbraccio collettivo. Per quanto la serata sia ormai diventata una consuetudine per tantissimi, il pubblico così come le band e gli artisti coinvolti, partecipano ogni anno con grande entusiasmo, rendendo OGR Charity Night | Amici di Piero una serata davvero indimenticabile e dall’atmosfera assolutamente unica.

Il ricavato della vendita dei biglietti sarà destinato in beneficenza alla Fondazione Caterina Farassino, dedita al sostegno dei minori in condizioni economiche disagiate.

Come da tradizione gli artisti si esibiranno gratuitamente e alla pari, senza gerarchie né diritti di precedenza.

Inoltre il 7 e l’8 dicembre, le OGR Torino presentano il primo OGR Pop-up Market, un evento in collaborazione con Associazione Emporium, per celebrare l’universo creativo di maker, designer e artigiani. Due giorni per scoprire e acquistare oggetti handmade, pezzi unici o realizzati in piccole serie o edizione limitata, sempre nati dall’incontro tra materiali innovativi, tecniche artigianali e cura. Un’immersione nell’arts & crafts, dove ogni creazione racconta una storia.