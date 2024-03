30 anni di “God Shuffled His Feet”: i CRASH TEST DUMMIES in concerto il 17 Ottobre a Milano

Tra le band simbolo di una corrente del rock anni Novanta che tuttora risuona nelle orecchie dei fan, i Crash Test Dummies tornano in tour per celebrare il trentesimo anniversario dell’album God Shuffled His Feet, nominato a tre Grammy Awards e certificato platino che li ha portati al successo grazie a Mmm Mmm Mmm Mmm e Afternoons & Coffeespoons.

L’appuntamento da non perdere è per giovedì 17 ottobre 2024 ai Magazzini Generali di Milano.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/49a2nXy

Nel 2018 la band era tornata on the road per la prima volta in vent’anni con un tour dedicato all’album di debutto The Ghosts That Haunt Me, e il successo delle date statunitensi aveva fatto sì che gli show proseguissero anche in Europa. «Ripartire in tour non era qualcosa che avevamo pianificato, ma sorprendentemente – almeno per me – c’è un sacco di gente che a distanza di tanti anni vuole ancora venire a sentirci. Chi viene ai nostri show ci racconta le proprie storie, alcune molto divertenti, altre molto oscure, e tutte molto personali. È stupendo aver conquistato così tante persone, e questo ci ha ispirati a continuare coi tour e a fare musica», dichiara il frontman Brad Roberts.

