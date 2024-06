Z! Live Rock Fest 2024: foto e reportage del festival a Zamora (Spagna)

Articolo e foto di Carmen Tajuelo

El festival Z! Live Rock Fest, conocido comúnmente como Zlive!, es un evento musical que se celebra en Zamora, España, desde 2016. Nació con el objetivo de promover la música rock y metal en la región, llenando un vacío en la oferta cultural de la ciudad.

Primera edición (2016): La primera edición del Z! Live tuvo lugar en el verano de 2016. Fue un evento modesto celebrado en el Auditorio Ruta de la Plata, con una cartelera que incluía bandas locales y nacionales, entre las que se incluían Warcry, Sober, Hamlet o Leo Jiménez. A pesar de los recursos limitados, el festival atrajo a un público apasionado y marcó el inicio de una tradición anual.

Crecimiento y consolidación (2017-2019): En los años siguientes, el festival experimentó un crecimiento significativo. Se mantuvo el Auditorio Ruta de la Plata y además se añadió un segundo escenario auxiliar para poder complementar la oferta de bandas a lo largo de las jornadas. Stratovarius fueron los primeros internacionales en actuar en el festival en 2017 y en ediciones posteriores se contó con Epica, Sonata Arctica, Rhapsody of Fire, Gamma Ray, Kamelot… El número de asistentes aumentó, consolidando a Zlive! como uno de los eventos de referencia para los amantes del rock y metal en España. Se mejoraron las infraestructuras y se diversificaron las actividades dentro del festival, incluyendo zonas de acampada y actividades paralelas donde Zamora ciudad acogió desde conciertos acústicos hasta ruta de tapas.

Pandemia de COVID-19 (2020-2021): La pandemia global de COVID-19 impactó gravemente al sector de los eventos en vivo, y Zlive! no fue la excepción. La edición de 2020 tuvo que ser cancelada debido a las restricciones sanitarias. En 2021, el festival se adaptó a las circunstancias con una edición reducida y medidas de seguridad estrictas, demostrando la resiliencia de la organización y la fidelidad de su público.

Recuperación y expansión (2022-2023): Con la mejora de la situación sanitaria, el festival pudo celebrarse sin restricciones. La edición de 2022 marcó un retorno a la normalidad con su lema “Stronger Than Metal” y junto a la edición de 2023, el festival retomó su crecimiento y mejora con una cartelera que incluía grandes nombres del rock y metal internacional como Koorpiklaani, Blind Guardian, Lacuna Coil, Airbourne, Helloween, Amorphis…

Guarda le foto del Day 1 – Z! Live Rock Fest

Ocho años después, Zlive! Sigue fiel a su cita anual consolidándose en la agenda nacional como un evento clave en España. Una evolución de carteles, escenarios, condiciones, precios y días, que ha dejado paso a bandas internacionales, pero sin perder su esencia de bandas nacionales, aunque estas queden relegadas más a un segundo plano. Este año, por ejemplo, repite Leo Jiménez, una de las bandas que hace ocho años dieron el pistoletazo de salida de aquella primera edición de Zlive!

Mucho han cambiado las cosas desde aquella edición a la que yo fui como fotógrafa en 2019 y pude estrenarme en foso de festival con Kamelot o Kay Hansen en Gamma Ray. Atrás quedó el camping al lado del río, las duchas de agua fría y el sol abrasador reflejado en el hormigón del Auditorio de la Ruta de la Plata.

Para mi sorpresa este año he visto un festival mucho más maduro en todos los sentidos. Un recinto amplio, grande, con dos escenarios gemelos, zona de descanso a la sombra, furgonetas de comida, puestos de merchandising, bus transfer al festival… Hay bastante intencionalidad en que las cosas vayan bien y se mejoren las condiciones, aunque no todo siempre sale bien y la falta de previsión en momentos clave afectan negativamente a la experiencia del festival.

Una de las primeras cosas que me ha chocado del festival ha sido el tema de los horarios y el autobús lanzadera para llegar al festival. En España tenemos la misma lucha siempre, apoyar a las bandas teloneras y que abren los eventos y festivales, pero ¿cómo se supone que voy a poder cubrir la primera banda que empieza a las 15:00 si el primer autobús lanzadera sale de Zamora hacia el festival a las 15:00? Pues efectivamente, no hay forma, así que espero que el tema de autbús se reconsidere para próximas ediciones y los asistentes y prensa puedan tener la oportunidad de llegar al festival para la primera banda.

Guarda le foto del Day 2 – Z! Live Rock Fest

El tema del autobús hubiera quedado en una simple sugerencia para mejorar si no hubiera sido por el problema de las acreditaciones al llegar a taquilla. Después de esperar 40 minutos al sol a que las 6 personas que tenía delante arreglasen sus incidencias me tocó mi turno, y yo no iba a ser menos con las incidencias y me encontré con que no tenía acreditación. El momento de acreditación del primer día es un momento crítico y sería muy recomendable que hubiera más de una persona para gestionar prensa, lista de invitados y VIP, porque en cuanto hay un problema con una entrada, el resto no podemos avanzar con las acreditaciones.

Una vez arreglada el tema de acreditación y pulserización, me dirigí a escenarios y empecé mi jornada.

Las bandas que tocaron el Jueves fueron: The Broken Horizon, Mind Driller, Breed 77, Illumishade, Legion DC, Orden Ogan, Doro, Eluveitie, Europe, Jelusick y Obús.

Me centraré en las que pude ver y en mis favoritas. Tras el atasco de la acreditación, pude llegar par cubir Illumishade, banda suiza de metal fundada por los miembros de la banda Eluveitie Fabienne y Jonas. A pesar de las tempranas horas y el calor, la banda contó con un público bastante receptivo y que arropó a la banda durante todo el concierto. Una puesta en escena sencilla, pero con un setlit potente. Después, Orden Ogan estuvieron correctos bajo mi punto de vista, pero quizá sentí al público un poco frío con los alemanes, que hicieron lo que pudieron para levantar el ambiente con canciones como “Come With Me To The Other Side” o “Gunnman”.

La reina del metal, Doro Pesch, empezó a las ocho como un reloj y trajo a Zamora de nuevo, aquellos tiempos pretéritos donde el “All We Are” era todo un himno en los años ochenta. Muy sorprendida con la calidad vocal de Doro y cómo interactuaba continuamente con el público. No sé cuántas veces apeló a “¡Zamora!”. Doro, la voz de Warlock, mantiene fiel a sus seguidores y al día siguiente todavía pude ver a gente hablar sobre ese concierto y compartir los vídeos del concierto. Mi siguiente banda fue Eluveitie, banda de folk metal suiza, de esas que no te mandan a que te pongas en pie y alces el puño en la fiesta pagana de turno. Eluveitie ya estuvo en el Zlive! anteriormente y contaba con una buena fanbase que coreaba las canciones, bises incluidos y la estrella del setlist “The Call Of The Mountains”. Una banda muy madura sobre el escenario y que a pesar de todos los que son, vi una muy buena coordinación y todos tuvieron su momento para brillar.

Guarda le foto del Day 3 – Z! Live Rock Fest

Y desde Suiza pasé a Suecia con los más que archiconocidos, Europe, cabeza de cartel por excelencia. Un viaje al pasado donde los pelos cardados, las mallas ajustadas, la laca y el glam metal inundaban las listas musicales de las antenas internacionales. Un estilo musical y estético que hoy no está en auge pero que todavía mantiene sus seguidores, aunque pocos, pero ahí están. Europe son tan míticos que todo el mundo conoce su”tiroriro, tiroritotí”, un himno transgeneracional que todavía, y a pesar de las décadas transcurridas, las nuevas generaciones tenemos la suerte de poder disfrutar. “Carry”, “Cherooke”, “The Final Countdown”, un setlist de lujo que me hizo quedarme con muy buen sabor para finalizar la jornada.

El cartel para el segundo día lo conformaron las siguientes bandas: Dawn of Extinction, Against Myself, Rise To Fall, Twilight Froce, The Black Dahlia Murder, Insomnium, Leprous, Hammerfall, Kreator, Annisokay y Vhäldemar.

Mi segundo día de festival empezó con una banda que llevo siguiendo años y que me encanta: Rise To Fall. Si te gusta In Flames o Soilwork, Rise To Fall, es una banda de death metal melódico que tienes que empezar a seguir ya. Tras gozarme el concierto como buena fan, me fui al otro escenario para cubrir la siguiente banda y para mi sorpresa me encuentro con el escenario lleno de elfos y personajes que se han escapado de uno de los libros de Tolkien. Twilight Force, banda épica, con temas épicos y letras épicas, y no pudo faltar un dragoncín verde que estuvo revoloteando por todo el público y que de nuevo voló al nido tras acabar el concierto. Esto es lo que más me gusta de los festivales, que nunca sabes qué banda te va a sorprender.

Tras ver de refilón a Insomnium mientras hacía algo de ambiente, me preparé para Leprous. Una banda que me encanta y que tenía muchas ganas de volver a ver en directo. Banda noruega de metal progresivo en el que el cantante hace auténticas virguerías con la voz. “From The Flame” o “Below” son de mis temas favoritos, y también lo fueron del público que se las coreó enteras.

Foto di Carmen Tajuelo | MCT Photo

Hammerfall y su powermetal nórdico con “Renegade”, “Last Man Standing” o “Hearts On Fire” contó con todo el apoyo del público. A pesar de que el segundo día fue, bajo mi punto de vista, el más flojo en asistencia, contó con una buena asistencia perteneciente al sector power y thrash. Y pasamos del “Hearts On Fire” al público on fire con Kreator. Sin yo ser muy fan del thrash, admito que esta banda monta bolazo de producción. Confetti, temazos y fuegos a diestro y siniestro. Me quedé un rato a verlos hasta que tuve mi foto general de fueguitos y después me fui.

Todavía me quedaban dos bandas para finalizar la jornada, y ¡qué bandas! ¡Annisokay! Primera vez que vienen a España y primera vez que los veo en directo. ¡Y qué directo! Me dio un poco de pena que para entonces ya el nivel de gente hubiera bajado y se notaba que muchos de los que quedaban no los conocían. La banda hizo una actuación muy correcta sacando sus mejores temas como “Like A Parasite”, “Under Your Tattoos”, “Calamity”, “HATE” o “STFU”. Un temazo después de otro, sin duda mi concierto favorito hasta el momento. ¡Una bestialidad!

Todavía intentando recuperarme de lo que acababa de pasar con Annisokay y me fui a ver a Vhäldemar, metal crudo de Baracaldo donde el cantante no se corta ni media palabra en decir las cosas como son. Con su lema ¡A morir! Carlos es un frontman que consigue que a las 01:20 de la mañana se quede una muy buena parte de los asistentes del festival para disfrutar del concierto. Vhäldemar son fuerza, calidad, espectáculo, son una hostia en toda la cara del mejor metal nacional que tenemos en directo. No podía esperar mejor cierre para mi segunda jornada del Zlive!

La tercera jornada y última, la del sábado estaba compuesta por las siguientes bandas: Atomic Megalodon, Ars Amandi, Opera Magna, Persefone, Decapitated, Leo Jiménez, Paradise Lost, KK’s Priest, Avantasia, The Halo Effect, Gigatrón.

Foto di Carmen Tajuelo | MCT Photo

Ars Amandi y Opera Magna fueron las primeras bandas que vi. Dos bandas nacionales muy queridas por el público y que pude disfrutar de fondo mientras estaba cubriendo el ambiente del festival. Rock Castellano de primer plato y Power Metal de segundo, dos bandas que siempre son un acierto tener en un festival español. Hacía muchos años que no veía en directo al siguiente artista, que todos bien sabemos forma parte de las voces históricas del heavy metal español. El indiscutible, el inigualable, Leo Jiménez, La Bestia. Un concierto para celebrar sus 30 años en la música y que compartió con los ex-Mägo de oz, Patricia Tapia y Zeta. Un setlist con canciones que han marcado su historia como cantante desde Saratoga a Stravaganzza, pasando por su etapa en solitario .

KK’s Priest fueron los siguientes que pude pararme a ver con atención. La última vez que los vi fue en el Alcatraz Festival y me pareció bastante flojo cómo se presentó el cantante con gorra y gafas de sol degradando la sombra de lo que representa “Judast Priest”. Últimamente han salido bastantes bandas de antiguos ex-miembros de bandas archiconocidas y que están intentando vivir de tocar en directo las canciones que la banda original en sí publicó. Unas veces funciona mejor y otras no tanto. Para mi gusto KK’s Priest se me quedan descafeinados y no me aportan nada, a parte de tocar en directo un setlist con 80% canciones de Judas: “Night Crawler”, “Hell Patrol” o “Breaking The Law”.

No estaba yo preparada para lo que iba a venir después con Avantasia. Si antes me gustaban mucho, ahora me gustan aún MÁS. Cada vez que veo a Tobi en directo, él y su banda suman puntos en mi lista de artistas favoritos. Y es que Tobias Sammet nos tenía preparados un repertorio de más de horas en el que no solo había un setlist increíble, sino un elenco de artistas que fue sacando uno detrás de otro y que del cuál todavía no me he recuperado.

Guarda le foto del Pubblico – Z! Live Rock Fest 2024

Ralf Scheepers de Primal Fear, Bob Catley y Tommy Karevik de Kamelot a las voces. Adriene Cowan, Herbie Langhans y Chiara Tricarico a los coros. ¿Hola? Sigo en shock. Tobi, todo un frontman agradeció poder estar en España junto al resto de sus compañeros músicos y subrayó lo grandes que son. Además recordó aquel momento en el que le cobraron 10€ por una cerveza en el Palacio de Vistalegre de Madrid, donde tuvo que pedirle dinero a alguien para poder pagar la bebida. ¡Qué épico!

En cuanto al setlist, fueron dos horas de temas non-stop en el que Tobi tuvo que parar los bises del público para poder continuar con el setlist y no pasarse del tiempo establecido. “Dying For An Angel”, “Let The Storm Descend Upon You”, “The Story Ain’t Over”, “Lost In Space”, “Sign Of The Cross/The Seven Angels” como colofón final con todos los artistas. Todavía se me ponen los pelos de punta de recordar ese momento. ¡Qué concierto! ¡Qué calidad! La mejor selección de artistas y músicos de la escena musical internacional en un solo escenario, donde Tobi ha dirigido un show a producción completa y ha traído a Zamora uno de los mejores conciertos que Europa va a poder disfrutar este verano. ¡Gracias Tobias por darnos la oportunidad de disfrutar de tu Avantasia!

Después de un concierto así, ya no hay nada más que puedas hacer a excepción de agradecerle a la vida haber podido tene la oportunidad de ver semejante obra maestra y despedirte del festival y de los compañeros y volver a casa a comer croquetas (si alguno habéis visto mis stories de Instagram).

Mi sugerencia a mejorar para el año que viene sería la “Sala de Prensa” o más bien la cocina transformada en “Sala de Prensa”, donde unas taquillas para los fotógrafos sería muy recomendable y así podríamos guardar nuestro equipo de forma segura, unas mesas con sillas para poder trabajar sin partirnos la espalda y ya si nos pusieran agua para aguantar la calor, sería el recopete.

Me despido de Zlive! con el corazón lleno. Lleno de buenos momentos con mis compañeros fotógrafos y de prensa, con las bandas, con mis amigos, con gente nueva que he conocido, nuevo portfolio fotográfico y un montón de conciertos que guardaré en el rincón de los recuerdos felices. Zlive! ¡Hasta la próxima!