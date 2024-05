TONY HADLEY: le foto e la scaletta del concerto al Teatro delle Muse di Ancona

Foto di Giulia Troncon



Una serata ricca di fascino e ricercatezza: Tony Hadley ha fatto scoprire il sound del suo nuovo album “THE MOOD I’M IN”.

Tony Hadley, una delle voci più rinomate al mondo, ha annunciato “THE MOOD I’M IN“, il nuovo album uscito 12 aprile 2024. Un progetto discografico swing, totalmente nuovo per Hadley, che è sempre stato un grande amante del rock. Questo progetto sarà un’opera ricca di fascino e raffinatezza nella illustre carriera di Hadley.

Subito dopo l’uscita del disco, a maggio, Tony Hadley, per sole 3 date esclusive, ha portato in Italia l’inedito show legato al disco, THE BIG SWING TOUR. Il tour è partito il 18 maggio da Padova, Gran Teatro Geox ed è proseguito verso Milano, TAM Teatro Arcimboldi Milano il 19 maggio per finire con la data di Ancona, Teatro Le Muse, il 21 maggio.

Durante il tour, Tony è stato accompagnato da musicisti italiani della Jazz Company diretta dal M° Gabriele Comeglio, con cui ha eseguito un repertorio che include classici di artisti leggendari come Ella Fitzgerald, Tony Bennett e Frank Sinatra, oltre a re-interpretazioni in chiave swing di alcuni dei suoi più grandi successi e delle hit degli Spandau Ballet come “True”, “Gold” e “Through the Barricades”, che hanno presentato al mondo la sua voce iconica.

Clicca qui per vedere le foto di Tony Hadley in concerto ad Ancona (o sfoglia la gallery qui sotto).

TONY HADLEY – la scaletta del concerto al Teatro delle Muse di Ancona

The Mood I’m In (Jack Jones cover)

Fly Me to the Moon (Kaye Ballard cover)

The Good Life (Tony Orlando cover)

Only When You Leave (Spandau Ballet)

Feeling Good (Anthony Newley cover)

Just a Gigolo (Leo Reisman and His Orchestra cover)

Love for Sale (Cole Porter cover)

True (Spandau Ballet)

I Will Wait for You (Michel Legrand cover)

Walk Of Shame

Bewitched, Bothered and Bewildered (Rodgers & Hart cover)

Through the Barricades (Spandau Ballet)

Touch Me

You Make Me Feel So Young (Frank Sinatra cover)

Mack The Knife (Kurt Weill cover)

Come Fly With Me

That’s Life (Marion Montgomery cover)

My Way (Claude François cover)

One for My Baby (And One More for the Road) (Johnny Mercer cover)

Gold (Spandau Ballet)