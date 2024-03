LAUFEY + Adam Melchor: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

Laufey (pronunciato lāy-vāy) è una cantante, compositrice, produttore e polistrumentista di 24 anni le cui canzoni jazz parlano dell’amore e della scoperta di sé.

Cresciuta tra Reykjavík e Washington D.C. con visite annuali a Pechino, l’artista islandese-cinese è cresciuta suonando il violoncello e il pianoforte, diventando un appassionata del jazz di Ella Fitzgerald dopo aver frugato nella collezione di dischi di suo padre.

Nel 2020, mentre era ancora una studentessa al Berklee College of Music, Laufey ha pubblicato il suo singolo di debutto “Street by Street”, che è andato in cima alle classifiche radiofoniche islandesi. Dopo l’uscita del suo EP “Typical of Me” nel 2021, Laufey è stata nominata come Miglior Nuovo Artista Jazz e Blues agli Icelandic Music Awards e ha avuto l’onore di condurre un suo programma su BBC Radio 3/BBC Sounds.

Il suo debutto full-length “Everything I Know About Love”, ha debuttato alla #1 nella classifica Alternative New Artist Album di Billboard, e il primo singolo “Valentine” ha raggiunto la #1 nella classifica Jazz di Spotify.

Nel 2022 Laufey è stata l’artista jazz più in ascoltata su Spotify, con ben 425 milioni di stream su tutte le piattaforme.

LAUFEY – la scaletta del concerto di Milano

Intro

Fragile

Valentine

Dreamer

Falling Behind

Beautiful Stranger

I Wish You Love

Promise

Like The Movies

Nocturne

Let You Break My Heart Again

Bewitched

Best Friend

Love Sick

From The Start

Red Guitar

Letter To 13 Yr Old Self

Surprise Song