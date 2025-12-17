Ovvero: fare un disco senza voler occupare spazio

Quest’inverno mi sposo non è un disco che chiede attenzione: la evita. Non cerca legittimazione, non costruisce una traiettoria, non prova nemmeno a spiegarsi troppo. Ed è proprio in questa reticenza che si può leggere il suo gesto più radicale. Roberto Benatti, contrabbassista dell’Orchestra del Teatro alla Scala, potrebbe rivendicare un’autorità musicale che qui viene invece sistematicamente smontata, ridotta, resa irrilevante. Questo album nasce come una forma di disobbedienza silenziosa: non contro qualcuno, ma contro l’idea stessa di carriera, prestigio, centralità.

Nel cantautorato di Benatti non c’è ambizione esplicita, né volontà di “dire la sua”. Le canzoni sembrano collocarsi in una zona laterale, domestica, quasi invisibile. Non cercano il centro del discorso, ma neppure lo rifiutano apertamente: semplicemente lo aggirano. È una scelta che suona controintuitiva in un contesto musicale dove tutto tende a essere affermativo, identitario, riconoscibile. Qui, al contrario, l’identità viene tenuta in sospeso.

Il titolo Quest’inverno mi sposo potrebbe suggerire una svolta, un punto fermo, e invece funziona come una frase privata, detta senza enfasi, forse nemmeno del tutto convinta. Il matrimonio non è un traguardo, ma un dato tra gli altri, un evento che accade mentre la vita continua a scorrere in modo ordinario. Benatti non costruisce narrazioni forti: osserva, registra, lascia che le cose restino a bassa intensità.

Musicalmente il disco rifiuta qualsiasi forma di esibizione. Gli arrangiamenti sono ridotti all’osso, le melodie spesso trattenute, come se avessero il timore di imporsi. Anche qui la disobbedienza è evidente: un musicista abituato alla disciplina assoluta e alla precisione dell’orchestra sceglie una forma fragile, esposta, che non protegge chi la pratica. Non c’è virtuosismo, non c’è densità, non c’è “peso” nel senso tradizionale del termine.

Quest’inverno mi sposo è quindi un disco che esiste contro la logica dell’affermazione. Non vuole dimostrare nulla, non vuole conquistare uno spazio, non vuole nemmeno essere letto come “passaggio” da un mondo all’altro. È un gesto laterale, quasi dimesso, che però proprio per questo assume una forza particolare. In un panorama musicale ossessionato dalla visibilità e dal riconoscimento, Benatti sceglie di fare un passo indietro — e di restarci.

Un album che non alza la voce e non chiede di essere seguito, ma che lascia una traccia proprio perché rifiuta di farsi monumento.