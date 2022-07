LIZZO: Special. Divertirsi con eleganza, sentimento e consapevolezza. 

Siete stanchi delle solite hit da spiaggia, dei soliti “parapappapà e taratattatà conditi di bum bum e baila con migo che ballo con tigo“ e del solito ritmo scopiazzato in malo modo ormai pari pari da Maluma? C’è un alternativa nell’ascoltare qualcosa che vada oltre al solo sottofondo che ti fa sentire tamarro sotto al sole con la solita immagine della donna sculettante in bikini al fianco e che non parli solo di sale, cuore e coca cola? Beh un’alternativa c’è e se cercate una musica che abbia un sound divertente e ricercato allo stesso tempo, che abbia anche nei testi una certa logica e anche un messaggio importante , questo album fa al caso vostro: è Special di Lizzo.

Con questo album capirete che non è detto che in estate bisogna per forza divertirsi e diventare scemi allo stesso tempo. No, anzi. Lizzo è una rapper e cantante americana 34 enne, che si è fatta le ossa prettamente nei piccoli locali, cambiando diverse band e genere. Nel 2020 è l’artista che ha ricevuto più nomination ai Grammy Awards, vincendo in diverse categorie da quella come miglior interprete solista pop, all’R&B all’urban contemporaneo. Potremmo soffermarci sulle sue doti canore perché sono evidenti, ma non è solo questa la qualità di Melissa.

Da sempre, sin dagli esordi, nei suoi testi vengono affrontate tematiche come la positività del corpo, che per lei è stato un problema durissimo da superare e si accompagna nei suoi video e nei suoi show, da un gruppo di ballerine le Big Grrrls, in evidente sovrappeso ma non per questo meno abili e dotate delle ballerine standard. Il messaggio che vuole mandare non è il raggiungimento della perfezione fisica ma è guardare quello che ogni individuo può dare con tutto se stesso. La perfezione non si raggiunge con l’estetica ma attraverso lo stato mentale, che cambia da individuo a individuo. E poi la diversità e la libertà di esprimersi per come davvero ci si sente, in più toccando da più lati, un tema che a quanto pare in America non smette mai di essere attuale : ovvero il colore della pelle. Ed è ancora così, in questo nuovo lavoro, che contiene brani con tematiche forti ma seguite da ritmi soul, blues, funky, pop, rap.

E’ coinvolgente sonorità funky il brano “About Dam Time”, come intriso di pop eccellente e pieno di significato il brano “2 be loved ( Am I ready) . E poi c’è hip hop, rap e soul in brani come Special e The Sign. Fino alle ballate , che in un album come questo non ci si aspetterebbe, come Naked e If you love o come la jazzata Coldplay.

Insomma non è vero che non ci sono alternative allo scempio musicale estivo che ci viene propinato di continuo dagli altoparlanti sulle spiagge o dalle diffusione in radio. Se cercate un album che non vi faccia sentire stupidi, ma leggeri e consapevoli allo stesso tempo, questo Special di Lizzo è un’alternativa importante. C’è il ritmo e c’è anche il pensiero, che in estate per molti , pare squagliarsi sotto al sole.