LIZZO: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Sono arrivati a 4 i GRAMMY vinti da Lizzo che lo scorso Febbraio è stata premiata per la sua ‘About Damn Time’ come miglior registrazione dell’anno. La traccia è un inno alla self-confidence, al riconoscere il proprio valore e la forza in sé stessi.

Questo brano si conferma una hit globale , ha raggiunto 1 MILIARDO di streams, ha invaso TikTok nei mesi scorsi, raggiungendo oltre 4M di video del brano e oltre 20 MILIARDI di visualizzazioni sulla piattaforma. Lizzo è stata inoltre l’artista più visualizzata del 2022 su TikTok in USA, mentre in Italia è stato ufficialmente il brano più ascoltato nelle radio nello scorso anno.

Con The Special Tour arriva in concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano) per presentare il suo quarto album Special, il disco di un’artista donna con il maggior numero di copie vendute nel 2022: un inno motivazionale dedicato a ogni diversità che ci rende unici, non sono difetti di cui vergognarsi, ma pregi di cui prendersi cura.

Clicca qui per vedere le foto di Lizzo in concerto al Forum di Milano o sfoglia la gallery qui sotto

LIZZO – la scaletta del concerto di Milano

The Sign

2 Be Loved (Am I Ready)

Soulmate

Phone / Grrrls

Boys

Tempo

Rumors

Fitness

Scuse Me

Naked

Jerome

Break Up Twice

Special

Like a Girl

Birthday Girl/Happy Birthday

Everybody’s Gay

Water Me

Cuz I Love You

If You Love Me

Coldplay

Truth Hurts

I Love You Bitch

Good as Hell

Juice

About Damn Time

