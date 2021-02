SEEYOUSOUND 2021: “Blondie vivir en la Habana” tra reggaeton e nostalgia canaglia

Sono dovuti passare tre decenni perché i Blondie potessero suonare a Cuba per la prima volta, e ci sono riusciti solo con “Blondie vivir en la Habana “, un pacchetto di scambio culturale e turistico con i fan della band.

Due indimenticabili concerti nello storico Teatro Mella, meraviglioso spazio da 1.500 posti sede del Conjunto Folklórico Nacional de Cuba, che hanno ispirato uno short movie, diretto da Rob Roth, che rievoca l’atmosfera seducente della Isla Grande, regina delle Antille, questa volta accompagnata da una colonna sonora più underground del solito.

Il cortometraggio sarà presentato in occasione della VII edizione di SEEYOUSOUND che quest’anno snocciola una serie di imperdibili per un excursus tra correnti e artisti che hanno segnato la scena musicale internazionale e quella nazionale.

Il primo festival in Italia dedicato al cinema a tematica musicale si terrà sulla piattaforma on demand PLAYSYS.TV. Ogni giorno verranno resi disponibili nuovi titoli che resteranno in visione per 7 giorni a partire dalle 9.00 del mattino (ticket singoli e abbonamenti sono acquistabili su www.seeyousound.org e www.playsys.tv)

Rockon ha avuto l’opportunità di vedere “Blondie vivir en la Habana” in anteprima per raccontarvelo.

Il gruppo, fondato nel 1974 a New York da Debby Harry e Chris Stein, è stato un pioniere della musica new wave e punk americana, la loro innovazione fu soprattutto nel mescolare disco, pop, reggae, i primi rap e la musica rock.

Come ammetta la stessa Harry nel film, I Blondie sono sempre stati ispirati dalla musica latina e caraibica e sentivano il bisogno di esplorare le destinazioni che hanno accreditato come fonte di idee per canzoni come “Rapture”, “Wipe Off My Sweat” e “The Tide is High”.

l leggendario gruppo rock ha avuto l’opportunità di visitare l’isola a bordo di un auto d’epoca, lasciandosi sedurre ed ammaliare dal suo calore, la sua vivacità ed i suoi colori.

Elementi che la band ha ritrovato in platea, dinnanzi a un pubblico di tutte le età che ha fatto sold out per entrambi gli appuntamenti, e sul palco, condividendo la scena con gli artisti cubani Alain Perez, David Blanco e Sintesis per una performance che rimarrà nella storia.

“Blondie vivir en la Habana” ha seguito lo stesso modello di “Wainwright Libre! Rufus in Havana”, che ha portato l’artista americano Rufus Wainwright all’Avana per un evento di quattro giorni. Dopo Obama, gli scambi culturali sono stati infatti l’unico modo, per gli artisti statunitensi, di suonare dal vivo sul territorio.

Il documentario, girato con un linguaggio molto attuale e una fotografia nostalgica, fonde l’anima ancora hardcore della band con il vivido realismo di Cuba e il suo fantastico mondo misterioso ed effimero.

La soundtrack che accompagna questo straordinario viaggio non deluderà i fan della band.

On demand dal 21 al 27 Febbraio 2021

