VIZIOSA: guarda in anteprima il video “Dimmi”

Dimmi è il debut single di VIZIOSA, in uscita il 3 marzo in distribuzione Believe. Il singolo apre il percorso musicale di un progetto capace di scavare nei meandri più bui del post-punk, in un mix estremo di chitarre e parole al vetriolo destinato a sfociare in un debut EP imperdibile dopo aver già conquistato Drew McConnell, fondatore dei Babyshambles e tra i primi ad avvicinarsi al progetto, che ha affermato: “VIZIOSA sono i Cramps italiani”.



“VIZIOSA non è una band, non è un cantante, è la parte più intima e sudicia di ognuno di noi. VIZIOSA nasce da un incontro casuale una notte d’inverno in un bar nel quartiere berlinese di Kreuzberg. VIZIOSA con le sue parole e la sua musica vuole dare voce ai personaggi più dimenticati, ai vizi più estremi.”

Dimmi parla di una storia come molte in Italia, fatta di libertà lesa e di ribellione verso a delle leggi alle quali non si vuole sottostare. La ricerca di fuggire dalle imposizioni di una vita porta ai piaceri più carnali e perversi, combattendo dogmi che non si riconoscono.

CREDITS

Riccardo Nicolello: voce, field recording

Paolo Grimaldi: basso

Maurizio Vitale: batteria, percussioni, chitarre

Lorenzo Corti: chitarre lead, organo



Composto da Riccardo Nicolello, Paolo Grimaldi, Maurizio Vitale.

Testi di Riccardo Nicolello

Registrato e missato presso i Candy Bomber Studios di Berlino da Ingo Krauss.

Editing e registrazioni addizionali a cura di Maurizio Vitale presso il Titanium Sound Factory Studio

(Berlino) eccetto le chitarre di Lorenzo Corti.

Mastering: Giovanni Versari – La Maestà Studio

Produzione artistica: Maurizio Vitale

https://www.instagram.com/viziosa.band/

https://www.facebook.com/viziosa.band