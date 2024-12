Vittoria IANNACONE feat Orso bianco: disponibile il nuovo singolo “Come una zingara sul prato”

Da mercoledì 11 dicembre disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio “Come una zingara sul prato” il nuovo singolo di Vittoria Iannacone feat Orso bianco.

La canzone “Come una zingara sul prato” rappresenta un inno alla libertà e all’autenticità nell’amore. L’artista invita ad abbandonare i modelli preconfezionati che spesso caratterizzano le relazioni, suggerendo invece di vivere l’amore in modo genuino, seguendo le proprie emozioni e desideri. Questo approccio non solo valorizza l’individualità, ma promuove anche una connessione profonda e vitale tra le persone.

Il riferimento alla zingara evoca un senso di libertà e spensieratezza, un’esistenza priva di vincoli e convenzioni sociali. In questo contesto, l’amore diventa un viaggio, un’esperienza da vivere intensamente, lontano dalla monotonia e dall’abitudine. La canzone sottolinea l’importanza di riscoprire la passione e l’entusiasmo, elementi essenziali per alimentare la vitalità dei sentimenti.

Il messaggio centrale del brano è chiaro: solo abbracciando la propria natura e cercando relazioni che riflettano le proprie esigenze autentiche, è possibile trovare la vera felicità. Amare, quindi, non è solo un atto, ma un percorso di scoperta personale che ci rende sempre più liberi e vivi.

Vittoria Iannacone

Vittoria Iannacone, giovane artista molisana, inizia la sua carriera musicale con lo studio del violino e del pianoforte al conservatorio di Campobasso, ed è successivamente arricchita da esperienze con cantanti e produttori di rilievo, come Toto Cutugno e Mario Lavezzi. Nel 2012 partecipa al festival di Castrocaro, avviando una collaborazione con l’etichetta Mapa Music e pubblicando il suo primo singolo “È colpa tua”. La sua musica affronta tematiche sociali importanti; il brano “Come fosse il primo giorno”, dedicato alla violenza sulle donne, la porta a diventare socia onoraria dell’associazione “Bon’t worry”. Tra il 2019 e il 2020, pubblica diversi brani, tra cui “Cosa non ti torna (fai la differenza)”, un inno di speranza durante la pandemia. Nel 2021, partecipa a vari festival e programmi televisivi, guadagnandosi riconoscimenti per il suo impegno artistico. Con il singolo “La regina nuda”, affronta il tema della mafia, unendo musica e recitazione in un progetto innovativo. Nel 2022 Vittoria è protagonista del programma Tali e Quali condotto da Carlo Conti. Dopo una tournee di successo in Italia e una riconoscenza come eccellenza molisana, Vittoria continua a lavorare su nuovi brani e prepara una nuova tournee in Australia per settembre 2023. La sua dedizione alla musica e l’impegno sociale la rendono una figura di spicco nel panorama musicale italiano.

Alessio Ferrante, in arte ORSO BIANCO, è un rapper romano di 26 anni. Il suo ultimo progetto, l’EP “RIVE”, risale a circa tre mesi fa ed è stato prodotto da SILENT, con un brano all’interno che porta la firma di DR TESTO. Oltre alla musica, l’artista ha recentemente lanciato ORDER, un brand di abbigliamento. Il logo del brand è stato creato da un writer di Roma, aggiungendo un tocco artistico e urban al progetto.