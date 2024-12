VERONICA HOWLE: guarda in anteprima il video “Così sia” (lyric video)

“Così sia” si sviluppa lungo un viaggio, un percorso che non ha una meta precisa, perché il viaggio stesso è il vero senso. È un inno all’amore puro in tutte le sue forme: quello tra due persone che si amano, tra fratelli, tra una persona e il suo animale o, più profondamente, tra una persona e la sua anima.

Il brano invita a riflettere su come, dopo aver aperto gli occhi e riconosciuto la possibilità di uscire dal buio, si scopra che tutto ciò che si desidera è già presente. La vita, con i suoi alti e bassi, ci porta spesso davanti a ponti che sembrano non condurre da nessuna parte. Ma è proprio in questi momenti che il viaggio continua, insegnandoci che cambiare prospettiva può essere destabilizzante, sì, ma anche liberatorio. La fragilità che proviamo ci rende liberi e autentici.

La curiosità di scoprire cosa ci aspetta, passo dopo passo, è il vero significato della libertà.

Ad arricchire l’universo creativo del brano, ci sono due straordinarie opere visive. La copertina, illustrata da Alessia Carissimi, e il videoclip illustrato da Eleonora Radaelli @iltrattodi_ele e diretto dalla frontwoman stessa, Veronica Sottocornola, catturano perfettamente lo spirito della canzone. Elementi iconici come un van anni ’70, mappe, zaini da viaggio, un orsacchiotto e una piuma leggera evocano il desiderio di “prendere tutto e partire”, che sia un viaggio reale o metaforico.

Veronica Howle

Veronica Howle è un progetto artistico di stampo alternative pop rock, della provincia di Lecco con all’attivo un EP (“1.0” del 2017) e diversi singoli, in lingua italiana e inglese.

Tra le numerose presenze dal vivo, importante la partecipazione sul palco del Lecco Pride, per le edizioni 2022 e 2023, in una gremita piazza Garibaldi.

Il progetto ha inoltre partecipato due volte a “Cover Me”, contest a cura del gruppo Noi&Springsteen, arrivando in entrambi i casi in finale; Il riarrangiamento di “Radio Nowhere” è stato selezionato ed inserito nella raccolta in vinile delle migliori cover di tutte le edizioni, arrivando secondo al prestigioso Premio Tenco 2023, per la categoria “Miglior album collettivo a progetto“.

Nel 2023 vengono completate le registrazioni del secondo EP, con brani interamente in italiano; la produzione artistica è stata affidata al noto produttore Pietro Foresti.

Le storie raccontate descrivono un quadro malinconico e di rinascita da vecchie ferite, il tutto caratterizzato da una grande emotività. L’atmosfera è quella di una luce immersa nel buio, che solo con esso può risplendere in tutta la sua magia.

Questa è la spina dorsale del progetto, che mira a toccare profonde emozioni.

Nel 2024 Veronica Howle firma con Sorry Mom!, con la quale escono i singoli “Ira” e “Così sia”.