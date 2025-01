VANZ: guarda in anteprima il video “The Drowning of Planet Earth”

I Vanz sono entusiasti di annunciare il quarto singolo “The Drowning of Planet Earth”, l’ultimo estratto dall’atteso album di prossima uscita “The Drowning”.

Il brano è accompagnato da un lyric video e rappresenta il manifesto e la sintesi del progetto.

“The Drowning of Planet Earth” è una potente denuncia dell’autolesionismo della nostra società, espressa attraverso una metafora incisiva: il nostro pianeta, vittima di un maleficio scatenato dal suo occupante più evoluto, sta sprofondando nei suoi stessi oceani, annegando. In un mondo che persegue la ricchezza materiale, ignoriamo ciecamente la quantità di rifiuti che produciamo, soffocando l’ambiente. La ricerca di spiritualità, pace e sostenibilità sono valori ormai accantonati, eppure è evidente che sottovalutarli ci porterà verso l’estinzione.

“The Drowning of Planet Earth” si distingue come un brano alternative rock sulla scia di Verdena e Jane’s Addiction, caratterizzato da una linea vocale orecchiabile e un sound ricco di batteria e chitarra, capace di catturare l’attenzione e far riflettere.

VANZ

I Vanz sono una band punk-rock/alternative originaria della provincia di Grosseto, attiva dal 2002.

Con un’esperienza ventennale, i Vanz hanno portato la loro musica oltre i confini nazionali, con tour in Spagna e Inghilterra, e hanno condiviso il palco con artisti del calibro di Verdena, Punkreas, Shandon, Giuda, e Julie’s Haircut.

Il loro percorso discografico inizia nel 2005 con l’album di debutto “Childlike”, seguito dal doppio EP “Self Destruction/SelfReconstruction” (2009) e dall’album “Avenge the Surfers”(2012).

Nel 2013, vengono riconosciuti come una delle “best band” dalla fondazione Arezzo Wave e vincono il contest “Rock in Rolo”.

Il 2014 segna l’uscita di “The Destiny is Unwritten”, un ambizioso concept album suddiviso in 13 atti, accolto favorevolmente dalla critica.

Nel 2021, partecipano alla compilation Punk Rock Against War Vol III, con un brano inedito.

Dopo anni dedicati all’attività live e a progetti paralleli, i Vanz tornano in studio per registrare il loro nuovo album, “The Drowning”, prodotto da Olly Riva (Shandon / Magnetics) e registrato al Rocker Studio di Mario Riso.

Quest’ultimo lavoro affronta la corsa contro il tempo di un’umanità che si sta autodistruggendo, vittima del proprio desiderio sfrenato di possesso e potere. Questo disco rappresenta una potente metafora della nostra società, che sacrifica il pianeta Terra per il profitto, condannandolo a sprofondare nei suoi stessi oceani.

“The Drowning” invita a riflettere sull’autolesionismo collettivo che ci spinge a preferire la ricchezza materiale alla spirituale, la guerra alla pace, e l’estinzione all’evoluzione verso un futuro più sostenibile.