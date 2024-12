TOMMASO BULDINI and the Decadence Club: guarda in anteprima il video “Ballo”

“Ballo” è il secondo singolo estratto dal disco “Sottosuolo”, pubblicato di recente dall’etichetta Ruvido Records e debut album del progetto audio/visivo Tommaso Buldini and the Decadence Club, progetto bolognese che unisce le parole e l’immaginario visivo del visual artist internazionale Tommaso Buldini (già all’opera per il videoclip “Luna araba” di Colapesce & Dimartino) e le musiche del duo formato da Andrea “Kana” Guerrini e Riccardo Frisari.

“Ballo” è un’oscura e nichilista maratona synthwave, che gode di un suo videoclip girato all’alba nella metropolitana di Parigi ovviamente da Tommaso Buldini e che lo stesso artista descrive così: “Ballo” è uno straziante grido di disperazione che riecheggia nell’intestino e nelle ossa, vomitato ingoiato nuovamente e rivomitato”.

Dopo la pubblicazione dell’Ep “Linea di pensiero” che vedeva il featuring del controverso Lias Saoudi (Fat White Family / Decius), è ora disponibile per Ruvido Records il primo LP del progetto, dal titolo “Sottosuolo“: 10 tracce in italiano e in inglese accompagnate da una narrazione visiva creata ad hoc da Tommaso Buldini.

Il disco è un viaggio oscuro e ritmato attraverso gli aspetti più disturbanti dell’essere umani. La paranoia senza catarsi che incontra un’ironia cupa e avvolge l’ascoltatore in atmosfere decadenti e ritmi ipnotici, danze rituali e abbandoni esoterici creati da sintetizzatori, drum machine e campioni.

TOMMASO BULDINI

Tommaso Buldini é un pittore e animatore video affermatosi principalmente all’estero, ha esposto il suo lavoro in personali e collettive da New York a Parigi, passando per Miami, Basilea, Rotterdam, Bruxelles e Milano. Hanno scritto di lui Hey! Art Magazine Banzai e La Tranchée Racine ,riviste francesi, Raw Vision, rivista di riferimento inglese, Finestre Sull’Arte e Exibart, Objects Mag tra le testate on line e cartacee italiane Lavora allo spettacolo live Demoniaco assieme ad Andrea e Riccardo, con guest di spicco tra cui Colpapesce, Mario Conte e Saul Adamcewski (Insecure Men, Fat White Family), con Saul si è esibito da Toilet Paper di Maurizio Cattelan lasciando il pubblico tra l’entusiasta e il perplesso. Come animatore, per quel che riguarda la musica, ha vinto il premio come autore del miglior videoclip italiano al MEI del 2020, realizzando “Luna Araba” per il duo Colapesce – Di Martino feat. Carmen Consoli.

Andrea Guerrini, musicista, sound designer, attivo da diversi anni con lo pseudonimo Kana, ricerca l’unione di suono e rumore attraverso dispositivi elettronici e elettroacustici, dal basso e i sintetizzatori al no input mixing, dalle lastre risonanti al field recording, all’insegna di una ricerca personale e spirituale nel sonoro.

Riccardo Frisari, polistrumentista diplomato al Conservatorio di Ferrara, nasce come batterista per poi abbracciare sintetizzatori e sperimentazioni elettroniche.