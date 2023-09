The REVANGELS: guarda in anteprima il video “Come Back to the Stars”

Una splendida ballad dedicata ad una persona speciale: questa è “Come Back to the Stars” il nuovo singolo dei The Revangels in uscita il 22 settembre 2023. Un brano emozionante dal sound internazionale (U2, Kings of Leon, Stereophonics i riferimenti della band) nato dall’incontro con il produttore multiplatino Pietro Foresti e pubblicato da Vrec Music Label / Believe Digital.

«Una perdita è l’inizio di un percorso, di un dialogo con se stessi – racconta la band – sapendo che in ogni momento di difficoltà, qualsiasi cosa accada, c’è sempre un cielo da guardare. Quando ti rivolgi alle stelle ti rendi conto che, nonostante il dolore e la privazione, hai svolto un incredibile lungo cammino. Un percorso che misura l’Amore per poi ritrovarlo lì da dove siamo venuti».

Splendido il videoclip realizzato da Brace Beltempo (Warp Video); un vero e proprio cortometraggio girato all’Osservatorio Astronomico di Ca’ del Monte in provincia di Pavia. Il brano rientra nell’ EP di prossima pubblicazione intitolato “The Way To The Stars” in uscita il 24 novembre 2023.

The REVANGELS

La rock band meneghina The Revangels è formata da Angelo “Enni” Liaci (Voce), Ivan “Evan” Montafia (Chitarra), Andrea “Dallas” Montafia (Basso) e Giancarlo “Janky” Ragni (Batteria). Fautori di un rock melodico d’impatto, dopo l’esordio in studio nel 2015 con “Revelation”, la band ha pubblicato diversi singoli e due EP che hanno portato diversa visibilità sia live che in radio e tv italiane. Rimarrà nella loro memoria lo spettacolo degli U2 allo O2 Arena di Londra dove Bono e soci hanno invitato sul palco due membri della band a duettare con loro. Questa incredibile situazione ha dato linfa vitale al progetto: dall’incontro con il produttore multiplatino Pietro Foresti arriva una svolta più rock nel sound e la realizzazione di un EP in uscita a fine 2023. Nell’estate del 2023 hanno l’opportunità di esibirsi al Pistoia Blues in apertura al concerto di Steve Hackett. Il primo singolo pronto in uscita è “Come Back to the Stars” disponibile dal 22 settembre 2023.