The LAST DROP of BLOOD: guarda in anteprima il video “Postcards From A Ghost Town”

“Postcards From A Ghost Town” è il nuovo singolo e video della desert rock band The Last Drop of Blood. Il brano è incluso nel secondo album del gruppo intitolato “Season II”, appena uscito su CD, LP e Fonostampa via Vrec Music Label / Audioglobe.

«Il singolo è una riflessione sulla fine di un’esperienza di vita dura e sbagliata. – racconta Francesco Cappiotti, chitarrista e penna della band (e chitarrista per Andrea Chimenti) – Il protagonista tornando sui luoghi in cui ha vissuto quell’esperienza riflette sugli sbagli, sui torti fatti e subiti, sui peccati. Il passato è visto come una città fantasma e la canzone è la cartolina che lo ritrae».

Alla base dell’intero progetto dei The Last Drop of Blood c’è l’idea «di unire la propria musica all’iconografia cinematografica/televisiva di un certo tipo di western, seguendo la linea rossa, o meglio la scia, che in qualche modo collega la trilogia del dollaro di Sergio Leone al cinema di Tarantino, passando per Dead Man di Jim Jarmush, senza dubbio il più gotico di tutti i western». Su queste indicazioni anche il videoclip del brano: un live in stile dark western (con regia curata dallo stesso Cappiotti) con ambientazione decadente ed ottocentesca , da cui emerge lo stile iconografico inconfondibile della band veronese. E poi, un’immancabile svolta macabra sul finale.

Con “Season II” si ricostruisce così l’America desertica e gotica dei The Last Drop of Blood con la seconda stagione (dopo l’esordio omonimo del 2018) ancora prodotta dal musicista americano di culto Shawn Lee (celebre per aver lavorato con artisti del calibro di Jeff Buckley ed Amy Winehouse nonchè autore di numerose colonne sonore di successo).Ad impreziosire il disco lo stesso Shawn Lee ed il cantautore Andrea Chimenti nel primo singolo e video “Blood Everywhere”.

“Season II” esce per Vrec /Audioglobe su CD, LP con un artwork originale e nel formato FONOSTAMPA: una vera e propria stampa d’arte su carta Mohawk 324 grammi con un’illustrazione originale e il QR code per scaricare l’audio in alta qualità in tiratura limitata.

THE LAST DROP OF BLOOD

I The Last Drop of Blood attualmente sono composti da Francesco Cappiotti (chitarre), Carlo Cappiotti (voce), Chris Meggiolaro (basso), Claudia or Die (sintetizzatori), Michele Martinelli (chitarre) e Mattia Scolfaro (batteria). Alle registrazioni hanno partecipato anche Simone Marchioretti (batteria) e Andrea Ferigo (chitarre). Hanno all’attivo l’album omonimo d’esordio “The Last Drop of Blood” (Vrec, 2018) da cui è stato estratto il singolo e video “Thorn”, a cui seguirà “Season II” in uscita ad Aprile 2023. Entrambi i dischi sono prodotti artisticamente da Shawn Lee.