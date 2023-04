SVYTOLS: guarda in anteprima il video “Benvenuti a Woodstock”

“Benvenuti a Woodstock” è il nuovo atteso singolo della storica band rock-ska di crema che anticipa l’album di prossima uscita.

La traccia, che mantiene il sound originale del gruppo, è una canzone di protesta in cui si “grida” e si scatena la rabbia musicale nei confronti della realtà moderna , che poco premia la meritocrazia non dando spazio a chi va avanti da sempre, a testa bassa come clandestini per darlo a chi emerge improvvisamente dal nulla, grazie ad un algoritmo.

La metafora con Woodstock, il celebre festival del 1969 noto per aver coinvolto circa mezzo milione di giovani che hanno lottato per i propri diritti di libertà di espressione è, così, chiara.

Con un tono sempre festoso “Benvenuti a Woodstock” è una una canzone senza fronzoli che chiede “giustizia in generale”: …alla fine noi chiediamo libertà di espressione facendo “solo un po’ di rock”…!”

Gli Svytols nascono nel 2001, a Crema e con il tempo creano e plasmano il loro sound, un equilibrio tra rock, punk, ska, reggae, funk e afro.

La band è stata finalista di Arezzo Wave, finalista ad Emergenza Rock, ha suonato al Festival MiTo a Milano, ospiti sul palco di Sanremo (dopo aver partecipato a Sanremo 59 “giovani” con il brano “Il Piede”) e trasmessi (tuttora) da radio locali nazionali e webradio.

Nel 2019 Gli Svytols partecipano a Sanremo Rock e sono finalisti per la Regione Lombardia al Teatro Ariston di Sanremo.

Nel corso degli anni la band pubblica 3 album: “Svytols” album di debutto del 2009, “Quattroeventitre” nel 2017 e “E-Volution” uscito durante il primo lockdown del 2020 e che rappresenta una svolta verso un rock più diretto e graffiante, ma sempre senza dimenticare il ritmo in levare.

Il difficile periodo che l’intero pianeta ha attraversato a causa della pandemia ha avuto ripercussioni anche in campo artistico e la band, nel gennaio 2021, esce così con il singolo “Mascherine” seguito dall’ EP “Oxygeno”. Per l’estate 2023 è in previsione l’uscita di un nuovo lavoro in studio.

Gli Svytols hanno sempre suonato dal vivo in contesti diversi, piccoli club e grandi palchi, ma sempre con l’intento di divertirsi e far divertire.