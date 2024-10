STIUI: guarda in anteprima il video “Lasciami fermo qua”

A volte è difficile affrontare la realtà, accettare le dinamiche distorte della società in cui viviamo, venire travolti da eventi, atteggiamenti e personaggi che sfuggono al nostro controllo, ormai divenuti ineluttabili.

“Lasciami fermo qua“, il nuovo singolo degli Stiui, racconta tutto questo. Un’esperienza quasi quotidiana, personale ma inevitabilmente condivisa da molti.

Spesso ci troviamo immersi in una spirale di cattiveria, odio e ignoranza che ci piove addosso. Tentare di lottare, difendersi e imporsi a volte sembra inutile. Ci serve qualcosa di diverso. Abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi, di restare fermi, impassibili, e di concentrarci su ciò che ci fa stare bene per poterci rialzare, ogni volta.

“Lasciami fermo qua” con i miei pensieri, con me stesso. Non invadere la mia privacy, non sopraffarmi, non colpirmi in faccia con la brutalità del mondo. Non costringermi a fare ciò che non voglio o in cui non credo.E così in maniera metaforica il videoclip del brano vede la band suonare in un palestra di boxe, dove il cantante viene “preso a pugni” da tutte quelle figure sociali che opprimono la comunità, per uscirne faticosamente illeso.

STIUI

STIUI, alias Stefano Agostoni, nel 2020 coinvolge 15 amici musicisti per l’arrangiamento di alcuni testi propri, accompagnati dalla sola chitarra, scritti proprio in quel periodo.

Gli arrangiamenti prendono forma e si concretizzano 12 canzoni che danno vita a un album autoprodotto uscito il 15 giugno 2022 registrato presso The Shelter Studio di Meda da Matteo Tovaglieri e disponibile su tutte le piattaforme streaming ed in cd.

Le 12 tracce del disco parlano di gioia, ansia, amore, disagio, difficoltà a relazionarsi e a vivere tranquillamente in un mondo sempre più scassato. L’attitudine di Stiui è marcatamente rock ma non mancano influenze Pop, Punk, cantautorali ed elettroniche.

Da Ottobre 2021 il progetto vede anche la nascita di una Band che si compone di 6 elementi tutti provenienti dalla provincia di Lecco: Stefano Agostoni (Voce), Matteo De Capitani (Chitarre e cori), Guido Brambilla (Chitarre e cori), Fabrizio Ratti (Synth), Federico Colombo (Basso), Sergio Arioli (Batteria). Dal 2022 comincia l’attività live.

A Luglio 2022 la band partecipa alle selezioni regionali di Sanremo Rock aggiudicandosi il secondo posto e quindi la partecipazione alla fase finale al Teatro Ariston tenutasi a settembre 2022.

Nel 2024 il gruppo firma con Sorry Mom! con la quale esce il singolo “Lasciami fermo qua”.