STATOBRADO: guarda in anteprima il video “Gaia”

In occasione della reunion della band a formazione originale, venerdì 14 ottobre 2023 esce GAIA, il nuovo singolo degli STATOBRADO, un brano di puro rock appenninico, energico e riflessivo. Il pezzo verrà presentato all’interno del convegno “Altri Mondi sono possibili”, una due giorni di incontri con ricercatori indipendenti, autori e giornalisti sulla rilettura della storia e sull’occultamento di verità storiche e di energie. L’evento, patrocinato dal Comune di Alto Reno Terme (Bo), si terrà a Porretta Terme (Bo) presso l’Hotel Santoli, sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 ed è organizzato da STATOBRADO con Andromeda Edizioni e Associazione Vivere Altri Monti.

Il videoclip non poteva trovare una terra migliore per le riprese, ovvero il territorio di Alto Reno Terme: dalle Cascate del Nazareno, al Ponte di Nibbio, fino al Castello Manservisi di Castelluccio e la cittadina di Porretta Terme sono le ambientazioni perfette che rappresentano la Terra Madre che ha forgiato gli STATOBRADO. Nella terra di superficie, una ragazza trova dei segni lungo il suo cammino. Cogliendoli, viene proiettata nel sottosuolo dove trova un altro mondo con energie diverse in armonia con la natura. GAIA invita a non temere di aprire nuove porte, perseverare nelle proprie intuizioni e percepire la poliedrica realtà sentendone l’essenza.

Gli STATOBRADO, rock band di Porretta Terme (Bologna), sono attivi dal 1996. La band ha pubblicato diversi album e singoli fino ad oggi e calcato palchi di tutta Italia soprattutto dalla fine anni 90 per oltre un decennio. Oggi la band, ricomposta a formazione originale, continua la sua missione ripensando anche a un nuovo modo di proporre la propria musica, in linea con i tempi che corrono, affiancandola e inserendola in contesti informativi a tema come incontri e convegni di ricercatori storici, autori, giornalisti, collaborando anche con case editrici come Nexus Edizioni e Edizioni Andromeda.

