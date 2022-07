SPACCA IL SILENZIO: guarda in anteprima il video “Luoghi Comuni”

Esce giovedì 7 luglio 2022 il nuovo singolo del duo formato dai fratelli Grella, insieme conosciuti con il nome di SPACCA IL SILENZIO!. “Luoghi comuni” è un nuovo capitolo che sembra segnare ufficialmente l’inizio dell’estate. I due fratelli si identificano come fabbricanti creativi di sonorità che nella loro ricerca sonora han trovato un filo rosso capace di legare rap, musica elettronica ed un sound in gran parte realizzato mediante strumenti recuperati e inusuali: insomma una strumentazione sui generis quella del Folk Street Duo napoletano ma d’adozione bolognese.



Racconta Luigi:il brano si sviluppa tutto attorno ad una linea guida, registrata tramite un aggeggio che mi fu regalato qualche tempo fa a Gavoi in Sardegna. Si tratta di una canna di bambù con un fil di ferro ed una vescica animale fungente da cassa armonica. C’è poi ripresa e messa in loop la marmitta del nostro vecchio furgoncino ed altrettanti rumori meccanici atti a tenere il ritmo, oltre ad una serie di percussioni improbabili riciclate tra Italia e Europa in tutti questi anni di viaggi. La mia bicicletta, una campana tibetana, delle chitarre e dei sintetizzatori vintage, le voci di amici e parenti come cori, i sax di Stefania Megale e per concludere fuochi d’artificio. La maggior parte delle registrazioni e l’editing creativo come a me piace chiamarlo, oltre a tutte le linee di basso sono opera di Feliciano Grella, mentre presso il White Studio 2.0 di Milano il producer Simone Bertolotti ha curato mix & mastering. Musa ispiratrice del pezzo? Mio fratello. La scrittura è infatti iniziata proprio nel giorno del suo compleanno con i versi:

“Se ti piace far festa… C’è sempre un motivo per festeggiare!”

Definito dalla stampa internazionale “Street Folk Duo” anche grazie al loro stile teatrale d’artisti di strada: megafono sempre pronto, elmetto di sicurezza in testa, strumenti recuperati e creativi, tra cui anche un trapano, un manubrio di bicicletta vintage, giocattoli vari ed eventuali. I fratelli Grella sono gli autori dell’eclettico progetto dall’energia contagiosa “SPACCA IL SILENZIO!”. Una combo dal forte impatto live che da anni infaticabilmente gira lontano dal mercato, fra centri sociali, circoli culturali, festival e palchi più o meno prestigiosi di tutt’Italia ed Europa, posizionandosi con merito dopo innumerevoli concerti, tra le realtà musicali underground italiane più conosciute e richieste (Best Live KeepOn e Top Live Mei 2016).

Peculiarità del duo polistrumentista, premiato al MEI di Faenza con targa “Premio Mei Buskers Italia 2019” è il sound marcatamente acustico, ma non per questo necessariamente soffice e delicato. Anzi la scommessa risiede proprio nella capacità di esprimere forza ed energia senza abusare dell’elettrificazione e dell’amplificazione, sfociando spesso con la fusione di musica, arte circense e cabaret in vere e proprie performance da buskers. Fabbricano sonorità che puntano su un folk rock mediterraneo popolare mai ruffiano. Qualche tocco jazz ed una forte impostazione cantautorale dal respiro new acoustic, dove la parte ritmica composta di “strumenti dal mondo”, basso elettrico ed un’interessante componente “elettronica”, diventano appoggio per una base chitarristica e d’altri strumenti a corde rivelante potenza evocativa ed emotiva.



Nel frattempo prosegue intensa la loro attività live in Italia che li vede condividere palcoscenici con: Negrita, Cristiano Godano, Morgan, Francesco Tricarico, Omar Pedrini, Gianluca Grignani, Angelo Branduardi, Vasco Rossi, Shantel & Bucovina Orkestar, Dubioza Kolektiv, Vinicio Capossela, Enrico Capuano, Zibba, 99 Posse, Nobraino, Selton, Niccolò Fabi, Brunori Sas, e sorprendentemente anche all’estero (Inghilterra, Russia, Polonia, Danimarca, Olanda, Spagna, Portogallo, Romania, Germania, Svizzera, Austria).



