SETE: guarda in anteprima il video “Nevermind”

E’ uscito il 20 ottobre 2023 per talentoliquido “Nevermind“, primo album di SETE, progetto ricco di contaminazioni a cavallo tra il rap e l’universo del pop.

Nevermind mi ricorda ciò che sono stata e ciò che sono stati tanti vicino a me. Mi ricorda un passato di errori che non voglio più ripetere, vie di fuga facili dai problemi. Scorciatoie. Quelle che non portano da nessuna parte e rimani rinchiuso nel tuo loop. Perché è così che gira l’album ed è così che gira il mondo: finché non spezzi la tua abitudine marcia rimani fermo lì. A girare in tondo. A non evolverti mai. È l’album che mi ricorda perché ho voluto dire basta, per arrampicarmi n sulla mia strada tutta curve. Tutt’altro che facile. Ma sicuramente più felice.

Elisabetta D’Aiuto in arte SETE nasce a Roma. Inizia a scrivere canzoni e suonare la chitarra sin da piccola, mentre imparerà a suonare il piano in età adulta. Finito il liceo si laurea in canto jazz al conservatorio Santa Cecilia di Roma e in parallelo inizia a sperimentare vari generi musicali soprattutto a cavallo tra pop e rap e a suonare un po’ ovunque. Dopo aver suonato e cantato in varie formazioni decide finalmente di iniziare in un progetto da solista: SETE il cui primo singolo “in loop” è uscito a maggio 2022.

SETE è un progetto urban pop: testi e metriche derivate dal rap sia perché molto fitte ma anche come attitude e temi trattati anche se incontra melodie quasi sempre cantate. Una musica che tende a voler smuovere, come il rap sicuramente è stato storicamente più di altri generi: portavoce di verità scomode. Sonorità urban con tutto ciò che può essere contenuto in questo sempre più grande contenitore: rap, hip pop, pop, elettronica e synth wave, trap.

https://www.instagram.com/sete_music/