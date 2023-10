SEBASTIANO LILLO: guarda in anteprima il video “Loving Duende”

“Loving Duende” è il nuovo singolo di Sebastiano Lillo, chitarrista, cantante e produttore classe 1985, fondatore della label indipendente Trulletto Records, nato e operativo in Puglia, ma con una visione globale sul mondo della musica. Sicuramente uno dei più talentuosi chitarristi che possiamo vantare oggi nel nostro Paese.

“Loving Duende” è la title track nonché primo singolo estratto dal nuovo album dell’artista di Castellana Grotte in uscita il 27 ottobre per la prestigiosa label statunitense Vision & Vitality Entertainment, in streaming, digital download e in un imperdibile formato 33 giri.

Accompagnato dal suo trio affiatato – Dado Penta al basso e Teo Carriero alla batteria e alle percussioni – Sebastiano Lillo ci fa viaggiare verso paesaggi sonori ampi, arricchiti da influenze musicali provenienti da tutto il mondo in un’atmosfera a dir poco cinematica. Grande protagonista è la sua chitarra, fulcro indiscutibile, mentre il canto si fonde perfettamente con gli arrangiamenti, aggiungendo colore ed emozione.

Anche il videoclip, diretto dal fedelissimo Marco Meledandri, aggiunge fascino ipnotico, bellezza un tocco quasi western al brano.

https://www.facebook.com/sebastianolillomusic

https://www.instagram.com/sebastianolillomusic

Song credits:

Lyrics and music by Sebastiano Lillo

Arranged by Sebastiano Lillo, Dado Penta, Teo Carriero, Paolo Palmieri

Recorded at SLAP Studio in Castellana Grotte (Puglia – Italy)

Engineered by Paolo Palmieri & Sebastiano Lillo

Mixed and mastered at OM Mastering Room in S. Vito dei Normanni (Puglia – Italy) by Francesco Guadalupi

Tape transfer at FDS Studio in Gravina (Puglia – Italy) by Giovanni Gramegna

Studio Band:

Sebastiano Lillo – vocals & slide guitar

Dado Penta – bass

Teo Carriero – drums, percussions

Marco Meledandri: electric guitar

Video credits:

Written by Marco Meledandri & Sebastiano Lillo

Directed by Marco Meledandri

Additional footages by Cosimo Rubino

Produced by Trulletto Records & Vision & Vitality Ent.

Executive producers: Sebastiano Lillo, Dado Penta, Paolo Palmieri

© ℗ 2023 Vision & Vitality Entertainment Group