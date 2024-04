SCALENO: guarda in anteprima il video “Scaleno”

E’ uscito a marzo su tutte le piattaforme digitali il singolo di debutto del progetto Scaleno, un brano sfacciatamente autobiografico dal titolo “Crescere” che segue alcune pubblicazioni informali e un percorso live già avviato, con la complicità dei musicisti Luca Cotroneo alla chitarra e Davide Vaglia alla batteria.

Crescere

“Crescere” parla di quando Scaleno aveva vent’anni: è una canzone che cerca di capire cosa ci serve per uscire dagli schemi di pensiero più tossici della nostra società, che ci legano alla tristezza e alla frustrazione. Per citarlo direttamente, in quel periodo Scaleno era un piccolo maiale, con idee bizzarre, confuse e distorte sulla donna — e, in generale, sulla vita.

“Crescere” una canzone che si alterna tra una strofa intima, dalle sonorità oniriche, e un ritornello liberatorio e potente.

SCALENO

Scaleno nasce in Brianza trent’anni fa. Dopo aver suonato e scritto per anni canzoni in inglese, decide di passare all’italiano per dire in modo più efficace ciò che ritiene necessario. I suoi testi raccontano le zone grigie dove il nostro essere individui si incontra con la società: insicurezze, lavoro, tossicità, amicizia, amore. In tutte queste cose cerca di fare ordine in cose storte e imperfette, proprio come i triangoli scaleni da cui prende il nome.

Nel 2022, con Luca Cotroneo alla chitarra e Davide Vaglia alla batteria, fonda un trio per scrivere, registrare e portare in giro le proprie canzoni. Quando si suona in tre c’è spazio per liberare le energie musicali di tutti, ma bisogna essere molto affiatati, conoscersi come dei vecchi compagni di classe.

La sua musica si basa su ritmi movimentati, aperture di riflessione e un po’ di leggerezza combattiva, tra il cantautorato indipendente e il rock.

https://www.instagram.com/scaleno.3/

https://www.youtube.com/@scaleno259