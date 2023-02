SARAI: guarda in anteprima il video “Dopotutto”

A dicembre è uscito “Dopotutto”, l’album d’esordio della cantautrice capitolina Sarai, fuori per talentoliquido, realtà multiforme e cross-inclusiva che cura a 360 gradi la musica “fluida” di giovani artisti emergenti.

Fin dalla prima traccia di “Dopotutto” si viene catapultati nell’universo della talentuosa cantautrice romana: la voce potente e avvolgente, ricca di colori caldi e sfumature Soul di Sarai prende per mano l’ascoltatore e lo guida in una dimensione personale e intima, raccontando, in un intreccio di passione e nostalgia, di una intensa ma breve storia d’amore che continua a riaffiorare nella mente.

“Dopo tutti i momenti passati insieme, dopo tutta la speranza, dopo tutto l’amore, dopotutto… non c’è niente. Quest’album simboleggia la nostalgia del ricordo, l’idealizzazione di un amore bambino, mai esploso per davvero e finito così presto che è stato difficile accettarlo. Tanta musica indie cresciuta sopra radici rock e pop e scritta in diverse parti del mondo. È stato un amore breve, ma dopotutto, ha fatto nascere il primo album che parla di me e che ho avuto il piacere di produrre insieme a rebtheprod”.

DOPOTUTTO

“Dopotutto” è un viaggio nel tempo e nel ricordo anche a livello sonoro: dal rock puro e senza filtri di “Masochista”, al cantautorato indie-pop contaminato da elementi di elettronica di “Gif – Guardarti In Faccia”, “Dopotutto” o “Meteoropatica (我爱你)”, passando per il groove un po’ funk di “Laissez-faire” e ancora per soul, R&B o addirittura per lo swing di “Mollami ora”, che si rifà al tema di uno standard jazz famoso.

SARAI

Sarai, pseudonimo di Sara Bassotti, classe 2001, inizia a scrivere i primi testi all’ètà di 14 anni, mossa dall’urgenza di raccontare e raccontarsi e dall’esigenza di esternare una grande delusione familiare che la teneva ancorata al passato. Negli anni del Liceo, ricopre il ruolo di frontwoman e seconda chitarra del gruppo punk-rock Four Vibes, con cui pubblica, nel 2018, l’EP di debutto “Such a Good Lover”. Nello stesso anno, Sarai intraprende un’esperienza all’estero nella coloratissima Repubblica Dominicana, che la cambia profondamente.

Al suo ritorno in Italia, si avvicina sempre di più al panorama discografico nazionale, cimentandosi nella composizione di brani originali, che fondono le sonorità attuali alle sue radici rock, dando così vita a una interpretazione tutta sua del genere indie-pop-rock. A fine 2020, firma con The Bluestones Records, con cui Sarai pubblica, il 19 Febbraio 2021 il suo primo singolo da solista, “Ci hai perso tu”. Nell’estate dello stesso anno, esce “Laissez-faire”, un brano romantico ma dal netto taglio ironico, con cui l’artista riconferma un’impronta stilistica, autorale e vocale, unica, autentica e riconoscibile.

Sempre nel 2021, Sarai è tra i concorrenti della quattordicesima edizione di X Factor Italia, dove viene apprezzata da giudici e pubblico per vocalità e versatilità.

A Ottobre 2021, la cantautrice capitolina rilascia in tutti i digital store “Gif”, un pezzo romantico e introspettivo che evidenzia l’ecletticità della sua penna e l’emozionalità della sua voce.

