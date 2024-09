SAMU L: guarda in anteprima il video “Riga Dritto”

Il mondo è complicato, ma lo è di più se lo si giudica attraverso occhiali vecchi: la storia, la vita personale, le vicende di un’esistenza non sempre facile filtrano tra le canzoni di PRIMORDIALE, l’EP che segna l’esordio di SAMU L.

L’ep esce in contemporanea al video di RIGA DRITTO, una delle tracce cardine del lavoro, qui rappresentata attraverso un clip che è anche una sorta di incubo molto realistico, per una storia di prigionia, anche mentale, e di liberazione.

I sei brani dell’EP sono anche sei sassate nel vetro, sei affermazioni di esistenza e di resistenza per un conscious rap che assomiglia tantissimo a un lavoro da cantautore, con gli occhi apertissimi sulla realtà circostante.

PRIMORDIALE

PRIMORDIALE è il primo lavoro di SAMU L, realizzato per LILITH LABEL insieme a GIULIO GAIETTO, che ne ha curato le musiche. Il progetto nasce dalla necessità dell’artista di raccontare il proprio vissuto e la propria storia, per poi allargare la visuale sull’emarginazione persistente verso le persone considerate “di serie B”.

I brani sono scritti in prima persona e usano un linguaggio diretto e ricco di figure retoriche, tese a creare nell’ascoltatore immagini che possano suscitare le emozioni che l’artista intende trasmettere.

SAMU L

SAMU L è il nome d’arte di Samuel Dughetti, rapper genovese classe 1997, anche se il genere più appropriato per definirlo è il conscious rap, con particolare attenzione allo storytelling e una spinta verso il cantautorato: non a caso gli artisti a cui si è sempre ispirato sono Murubutu e Rancore.

Il nome SAMU L vuole rimarcare il profondo senso di identità che per lui rappresenta il suo nome, scelto con cura, visto che alla nascita è stato registrato con un nome femminile. Il suo percorso artistico, infatti, è strettamente collegato alla sua esperienza personale come uomo trans, e si è evoluto con lui fino alla stesura del brano RESISTIAMO, che racconta la sua storia e il suo vissuto. Grazie a quello stesso brano è stato notato dalle produttrici dell’etichetta LILITH LABEL, che lo hanno presentato a GIULIO GAIETTO con cui ha registrato il suo primo ep, PRIMORDIALE, in uscita per LILITH LABEL.

L’ep è stato anticipato dai singoli NUVOLE e RESISTIAMO, quest’ultimo accompagnato da un videoclip girato e montato da FEBO e SIMONE COLLARÀ. Il videoclip di RIGA DRITTO, girato e montato dal regista NICHOLAS BALDINI, accompagna l’uscita dell’ep.

Accanto al lavoro in studio SAMU L ha sempre cercato una crescita artistica, esibendosi su diversi palchi come quello del Che Festival per Music For Peace, e iscrivendosi a diversi concorsi musicali, vincendo poi la quinta edizione di Only One Show.

Ha anche portato avanti le sue collaborazioni, in particolare con Elisa Casaleggio in arte HELLSY, con cui ha cantato la prima volta in apertura a CASADILEGO, e con cui si è esibito anche su palchi importanti come quello del Genova Hip Hop Festival, e del Live in Genova Festival, in apertura a diversɜ artistɜ tra cui DJ SHOCCA e MADBUDDY, ENSI, NERONE, INOKI, ROSA CHEMICAL e MYSS KETA. In occasione del Liguria Pride 2024, inoltre, ha accompagnato HELLSY in apertura a BIG MAMA.

