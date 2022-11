RING OF LOVE: guarda in anteprima il video “I Love You”

Fuori “I Love You” il nuovo singolo della band Ring Of Love. Il pezzo ripercorre i tentativi del celebre Johnny Cash di conquistare il cuore dell’amatissima June Carter, uscita in modo travagliato dalla precedente relazione e, per questo, incerta sul lasciarsi andare.

I due hanno girato l’America con la carovana della Sun Records insieme a nomi come Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. Dopo aver aiutato Johnny a uscire dalla dipendenza che aveva sviluppato per alcune sostanze, June accettò la usa proposta di matrimonio, ricevuta di fronte a migliaia di persone durante un concerto, nel ’68.

Da quel momento rimasero sempre uniti fino alla morte di June nel 2003: Johnny le sopravvisse solo per pochi mesi. Da qui il verso che conclude la canzone: “Many years have passed, baby, and you gave me you heart, honey. Now together we’re flying in heaven, like two stars now we shine…“.

Ring of Love è un progetto artistico musicale nato nel 2019 con lo scopo di realizzare e produrre musica indipendente grazie alla collaborazione tra artisti provenienti da realtà e contesti diversi, attivi prevalentemente in ambito rock.

Oltre alla musica, il progetto è esteso alle arti grafiche e visive: laboratorio e incubatore per lo sviluppo di nuove idee in ambito musicale ed extra-musicale.

MUSICIANS:

Stefano Dallas (lead and backing voice)

Chris Pontarollo (bass and acoustic guitar)

Luca Mocellin (lead guitar)

Riccardo Paolini (drums)

Giancarlo Barbiero (second guitar)