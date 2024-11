RIFORMA: guarda in anteprima il video “Le Mie Parole”

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 6 novembre 2024, il nuovo singolo della band Riforma: un atteso e timido ritorno per la band di Grosseto attiva in varie forme dal 1990, che si concretizza nella pubblicazione della personalissima versione del brano di Samuele Bersani, “Le Mie Parole“. L’idea di dar vita a questa cover nasce dal cantante della band, Luca Berti. Sentita per la prima volta, per caso, alla radio, se ne innamorò all’istante, rimase particolarmente colpito da una forte sensazione di appartenenza artistica ed emotiva, tanto che durante un viaggio in solitaria in Puglia, la ascoltò ininterrottamente per tutta la durata del viaggio di andata (ben 8 ore).

Da lì, oggi, dopo essere stata proposta al resto del gruppo per poi creare la loro personale versione, verrà pubblicata su tutte le piattaforme streaming, con la produzione di Alex Marton (Firstline Production). Il singolo sarà accompagnato anche da un video (per la regia di Elio Di Magno e Silvia Marianucci), girato interamente nella Maremma e in alcuni luoghi d’infanzia del trio, cercando, con rispetto e delicatezza, di dare una loro interpretazione del testo per immagini, sperando allo stesso tempo di aver mantenuto l’anima originaria della canzone.

RIFORMA

I Riforma nascono nel 1990 nella città di Grosseto, come quartetto pop/rock di cover di artisti internazionali (Queen, The Police, Radiohead, Jimi Hendrix, Tori Amos, Moby…) divenendo, successivamente, compositori e autori di brani inediti italiani, con all’attivo 4 album autoprodotti.

Dal 2005, la formazione si è stabilizzata a tre elementi: Luca Berti, prima soltanto voce del gruppo (voce/basso), Luca Brandini (chitarra) e Simone Giulietti (Batteria). Nel corso degli anni la band ha maturato una grande esperienza live, dai piccoli pub alle grandi piazze, sia nel territorio nazionale che internazionale (Barcellona, Madrid, Malta, Marocco, Tunisi, Palma di Maiorca, Praga, Berlino, Londra). Degne di nota sono alcune partecipazioni in qualità di “open-act” e varie collaborazioni con artisti come Jennifer Batten, Luca Barbarossa, Fausto Leali, Walter Savelli, Liliana Tamberi, Francesco Telonio, etc…

https://www.facebook.com/RRiforma