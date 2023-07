REGIONE TRUCCO: guarda in anteprima il video “Giuliano”

A distanza di circa sei anni dall’omonimo debut del 2017 che vedeva la coproduzione artistica di Marco Bianchi (Cosmo), la band piemontese Regione Trucco torna sulle scene con il secondo lavoro discografico dal titolo “Mi sono perso“.

Un disco che ha avuto una lunga gestazione fra vari cambi e vicissitudini: vecchi provini che si mescolano a canzoni nuove che sono entrate di prepotenza nel progetto; arrangiamenti stravolti; una pandemia; collaborazioni con altri artisti; tanti gin tonic; l’incontro con il manager Federico Borruso – alla vecchia maniera dopo un concerto – e, infine, la firma con Ada Music Italy (Warner) per la distribuzione del disco.

Anticipato dai singoli “Se vuoi venire“, “Linguette” e “Lady Hawk“, “Mi sono perso” è un disco nato come quelli di una volta: in una sala prove ricavata in un garage. Il fil rouge che attraversa le nove canzoni presenti nel disco è sicuramente rappresentato dall’ironia dei testi, a prescindere dal loro contenuto.

Dal punto di vista sonoro invece, la voglia di sperimentare nuovi colori nel sound della band ha portato alla volontà di mantenere la presenza di strumenti tradizionali (chitarre, batteria, basso, pianoforte, violoncello), e, allo stesso tempo, il desiderio contaminare questi suoni con quelli presenti nelle produzioni contemporanee (synth, programmazioni ritmiche, vocoder…).

Giuliano è in realtà un gatto, rosso, chiamato così in omaggio al gatto del cartone animato Kiss Me Licia, che diventa parte di una fotografia scattata dal testo della canzone a proposito di un ragazzo e di un gatto, appunto, che si trovano soli e incapaci ad accudire le mura domenstiche.

E’ il brano più scanzonato del disco, con le sonorità particolarmente festose delle trombe e un ritmo decisamente incalzante della batteria. È una di quelle canzoni da cantare con gli amici e la chitarra.

REGIONE TRUCCO

La band “Regione Trucco” nasce a Ivrea all’inizio del 2017: la formazione è composta da Umberto d’Alessandro (chitarra-voce), Andrea Re (tastiera – synth – programmazione ritmica – voce), Massimo Notarpietro (basso), Manuel Pozzo (batteria – octapad – voce ).

Il primo singolo, intitolato “Mama don’t cry”, esce in esclusiva su Repubblica.it a fine maggio dello stesso anno, con la partecipazione di due rapper nigeriani – Israel e Adamu – e vince il premio “Una canzone per Amnesty” nella categoria under 35, partecipando al festival organizzato da Amnesty International a Rosolina Mare (Rovigo).

A dicembre 2017 esce il primo album, Regione Trucco, uscito per l’etichetta Vollmer Industries, al cui interno 6 tracce vantano la produzione artistica di Cosmo.

La band, con una forte vocazione per il live, promuove il disco con numerosi concerti sia presso spazi intimi all’interno di pub in giro per l’Italia, sia calcando palchi importanti

A febbraio 2019, i Regione si esibiscono a Macerata sul prestigioso palco di Musicultura.

Ad aprile 2019 la band suona in aperura a Omar Pedrini al festival Tavagnasco rock, a cui fa seguito un calendario di date estive.

A Giugno 2019 la band vince il Calabria Fest, davanti a un pubblico di 15000 persone, condividendo il palco con Clementino, Dolcenera, Enrico Nigiotti e Chiara Galiazzo.

Durante lo stop forzato dei concerti a causa della pandemia, i Regione Trucco entrano in studio per registrare il loro secondo disco, per il quale collaborano con Enrico Caruso (producer e sound engineer) che collabora alla produzione di alcuni brani e di tutti i loro mix.

Il 15 aprile 2022 è uscito “Linguette”, per Amarena Records/Ada Music, andando in rotazione su varie radio tra cui Rai Radio2 Indie. Il videoclip del brano è stato girato da Giacomo Laser ed è uscito in anteprima su Skytg24.it.

Il primo luglio 2022 è uscito “Se Vuoi Venire”, il secondo singolo, a cui hanno fatto seguito una serie di concerti estivi.

